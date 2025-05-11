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2 kadın Macar emlakçıya 4 yıl hapis: Rumlar’dan KKTC’ye mülkiyet provokasyonu

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#KKTC#Mülkiyet#Provokasyon
2 kadın Macar emlakçıya 4 yıl hapis: Rumlar’dan KKTC’ye mülkiyet provokasyonu
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 07:00

Kıbrıs Rum mahkemesi normal şartlarda KKTC’de kurulu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yetki alanına giren, 1974 önceki KKTC’de kalan Rum mülkleriyle ilgili provokatif bir adım atarak, KKTC’de emlakçılık yapan 2 Macar kadına 4 yıl hapis cezası verdi.

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Lefkoşa Rum ağır ceza mahkemesi Girne ve Gazimağusa’da daire ve villa pazarlayan 2 Macar emlakçıya 4 yıl hapis cezası verdi.

HAVAALANINDA TUTUKLAMA

Rum yönetimi geçen yıl KKTC’de inşaatlar yapan İzmir doğumlu Yahudi iş insanı Şimon Aykut’u tutuklayarak hapse atmıştı. Ardından KKTC’de emlakçılık yapan Macaristan vatandaşı Ilona Lesko ve Melinda Ladayi Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka havalimanında tutuklandı. İki kadının mahkeme süreci hızlı sonuçlandı ve Lefkoşa Rum ağır ceza mahkemesi önceki gün 1974 öncesi Rum mülk sahiplerinin onayı olmadan satış ve pazarlama yaptığı suçlamasıyla Ilona Lesko’ya 2.5 yıl, Melinda Ladanyi’ye ise 15 ay hapis cezası verdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum liderin Türk ve Rumlar arasındaki ikili ilişkileri daha da bozacak hukuki girişimleri Kıbrıs sorunu müzakerelerini yeniden başlatmaya çalışan BM’nin gündemine getirmesi bekleniyor.  

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#KKTC#Mülkiyet#Provokasyon

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