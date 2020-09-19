MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri2. dalgadan önceki son durak
GeriDünya 2. dalgadan önceki son durak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 19.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

2. dalgadan önceki son durak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2. dalgadan önceki son durak
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyonu aştı. 314 bin vakayla günlük vaka rekoru kırıldı. Ölümler ise 1 milyona dayandı. Vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken uzmanlar, salgında 2. dalganın kıyısında olduğumuzu belirterek tedbirlere harfiyen uyulması çağrısında bulunuyor.

Korona salgını tüm dünyayı esir almaya devam ediyor. Çin’de ilk kez tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana, COVID-19 virüsünün aşısı bulunabilmiş değil. Salgının başında dünya genelinde ülkelerin aldığı tedbirlerin zamanla gevşetilmesiyle, 9 ay sonra durum daha da kötüleşmiş durumda. 17 Eylül günü tespit edilen 314 bin vakayla günlük vaka rekoru kırılırken, dünya genelinde vaka sayısı da 30 milyon 391 bin oldu. Toplam can kaybı ise 951 binin üzerine çıkarak 1 milyona dayandı.

GÜNLÜK VAKA REKORU

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki enfekte hasta sayısı tüm dünyadaki vakaların yarısına yakınını oluştururken, 1.35 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’daki salgının yayılma hızı oldukça tehlikeli boyutlara ulaştı. Hindistan’da özellikle ağustos ayında günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde gerçekleşirken, bu sayı son bir haftalık süreçte 90 binin üzerinde. Son 24 saatte Hindistan’da 1.174, ABD’de 897 ve Brezilya’da 829 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TEDBİRLER SIKILAŞACAK

Salgını kontrol altına alan ülkelerde ikinci dalga korkusu hakim. 6 kişiden fazla toplanmanın yasaklandığı İngiltere’de karantina önlemleri yeniden gündemde. Fransa’da ise son 24 saatte 10.593 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle