2. dalgadan önceki son durak

Korona salgını tüm dünyayı esir almaya devam ediyor. Çin’de ilk kez tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana, COVID-19 virüsünün aşısı bulunabilmiş değil. Salgının başında dünya genelinde ülkelerin aldığı tedbirlerin zamanla gevşetilmesiyle, 9 ay sonra durum daha da kötüleşmiş durumda. 17 Eylül günü tespit edilen 314 bin vakayla günlük vaka rekoru kırılırken, dünya genelinde vaka sayısı da 30 milyon 391 bin oldu. Toplam can kaybı ise 951 binin üzerine çıkarak 1 milyona dayandı.

GÜNLÜK VAKA REKORU

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki enfekte hasta sayısı tüm dünyadaki vakaların yarısına yakınını oluştururken, 1.35 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’daki salgının yayılma hızı oldukça tehlikeli boyutlara ulaştı. Hindistan’da özellikle ağustos ayında günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde gerçekleşirken, bu sayı son bir haftalık süreçte 90 binin üzerinde. Son 24 saatte Hindistan’da 1.174, ABD’de 897 ve Brezilya’da 829 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TEDBİRLER SIKILAŞACAK

Salgını kontrol altına alan ülkelerde ikinci dalga korkusu hakim. 6 kişiden fazla toplanmanın yasaklandığı İngiltere’de karantina önlemleri yeniden gündemde. Fransa’da ise son 24 saatte 10.593 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.