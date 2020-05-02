2. dalgada üç senaryo

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi’nin raporunda salgının nüfusun yüzde 60-70’ine hastalık bulaşmadan durmayacağı öne sürüldü. Araştırmanın direktörü Mike Osterholm “Salgının hemen biteceğini düşünmek mikrobiyolojiye aykırı” dedi. Raporda COVID-19’un yeni olması nedeniyle kimsenin bu hastalığa karşı bağışıklığı olmadığı belirtilerek şöyle denildi: “Sürü bağışıklığı insanlar arasında kademeli olarak gelişeceği için salgının süresinin 18-24 ay olması muhtemel. Kuluçka döneminin daha uzun olması, daha belirtisiz yayılması ve ‘R0’ değerinin (bulaştırma katsayısı) daha yüksek olması nedeniyle COVID-19 gripten daha kolay yayılıyor.”

Hükümet yetkililerinin halka salgının yakında sona ereceğini söylemekten vazgeçip ilerisi için hazırlık yapmasının tavsiye edildiği raporda üç senaryo üzerinde duruluyor.

1. SENARYO

Salgın yaz boyunca ve sonrasındaki bir-iki yıllık süre içinde küçük dalgalar halinde devam edecek. 2021’de bir noktada aşamalı olarak azalacak.

2. SENARYO

Sonbahar ya da kışa daha büyük bir dalga olacak. 2021’de bir veya iki küçük dalga görülecek. Bu model, 1918-19 İspanyol gribi salgınına benziyor.

3. SENARYO

Salgın yavaş yavaş devam edecek. Salgını yavaşlatma önlemlerinin yeniden uygulanması gerekmiyor. Ama vakalar ve ölümler devam edecek.

ARTIK ‘YASAK’ DEĞİL



ÇİN’in başkenti Pekin’de salgın nedeniyle kapatılan parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı. Ülkedeki saraylar arasında en çok rağbet gören ‘Yasak Şehir’de sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla ziyaretçi kapasitesi 80 binden 5 bine düşürüldü. Ayrıca parklar da yüzde 30 kapasiteyle ziyaretçi alacak.