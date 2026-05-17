2 bin yaşında Roma doktoru

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#Pompeii Arkeoloji Parkı#Roma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

Yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla haritadan silinen Pompei’de bir doktorun kalıntıları bulundu.

İtalya’nın dünyaca ünlü Pompeii Arkeoloji Parkı, insanlık tarihine ışık tutmaya devam ediyor. “Insula dei Casti Amanti” (İffetli Aşıklar Adası) adı verilen bölgede titizlikle yürütülen kazı çalışmalarında, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran olağanüstü bir keşfe imza atıldı. Yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla haritadan silinen antik kentte, tıp aletleriyle birlikte mahsur kalarak can veren bir Roma doktorunun kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. 

Uzmanların ilk incelemelerine göre, talihsiz doktor patlamanın şiddetine dayanamayarak çöken bir çatının altında kaldı. Kazı alanında inceleme yapan arkeologlar, iskeletin hemen yanı başında, dönemin tıp teknolojisini gözler önüne seren metal bir kutu buldu. Kutunun içerisinden çıkan bronz neşterler, pensler, sondalar ve kemik cerrahisinde kullanılan özel aletler, hayatını kaybeden kişinin kimliğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı: O, Pompeii’nin elit hekimlerinden biriydi.

KUTUDAN NELER ÇIKTI

Kalıntılardaki kutunun içerisinden bronz neşterler, pensler, sondalar ve kemik cerrahisinde kullanılan özel aletler incelendi ve ölen kişinin doktor olduğu belirlendi.

