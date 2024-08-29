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2 bin polisle tarikat baskını

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#Filipinler#Tarikat#Güney Kore
2 bin polisle tarikat baskını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:00

Filipinler’de kendisini ‘kainatın sahibi’ olarak niteleyen ve ABD tarafından da aranan tarikat lideri Apollo Quiboloy’u ele geçirmek için büyük bir operasyon düzenlendi.

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de, 7 milyon üyesi olduğunu iddia edilen “İsa Mesih’in Krallığı” isimli tarikatın lideri Apollo Quiboloy’a yönelik 2 bin polisle büyük bir operasyon başlatıldı.  Kendisinden “Tanrı’nın oğlu” ve “kainatın sahibi” olarak bahseden Quiboloy’un 30 metre derinliğinde bir yeraltı sığınağında kaldığı tahmin ediliyor.

DESTEKÇİLERİ DİRENİYOR

Yüzlerce polisle tarikata ait katedral, okul ve bir hangar da dahil olmak üzere yaklaşık 40 binayı barındıran yerleşkeye düzenlenen baskında polis, yüzlerce tarikat üyesinin engellemesiyle karşılaştı. Quiboloy’u bulana kadar operasyonların süreceğini duyuran polis, daha önce “canlı teslim olmayacağını” açıklayan tarikat liderinin “kalp atışlarından duvarların arkasındaki insanları tespit edebildiği düşünülen” bir cihazı kullanarak yerleşkedeki yeraltı sığınağında saklandığına inanıyor. 1973 yılında Güney Kore’de katıldığı bir ayinde Tanrı’nın kendisine “Seni kullanacağım” diye fısıldadığını iddia eden Quiboloy, ABD tarafından çocuk ticareti, dolandırıcılık ve cinsel istismarla suçlanıyor.

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#Filipinler#Tarikat#Güney Kore

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