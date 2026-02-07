×
HABERLERDünya Haberleri

2 bin 250 DEAŞ'lı terörist Irak'ta

Güncelleme Tarihi:

#Irak#Suriye#DEAŞ
2 bin 250 DEAŞlı terörist Irakta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 17:26

Irak, Suriye'den 2 bin 250 terör örgütü DEAŞ mensubunu teslim aldığını ve haklarında adli sınıflandırma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, Irak resmi haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada, Irak’ın Suriye tarafından kara ve hava yoluyla 2 bin 250 DEAŞ mensubunu teslim aldığını belirtti.

Teslim sürecinin uluslararası koalisyonla koordinasyon içinde ve Irak güvenlik güçlerinin yoğun çabalarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Maan, söz konusu kişilerin yüksek güvenlikli resmi merkezlerde tutulduğunu ifade etti.

Irak hükümeti ve güvenlik güçlerinin bu sayıya hazırlıklı olduğunu vurgulayan Maan, sürecin yalnızca Irak için değil, küresel güvenlik açısından da önemli olduğunu söyledi.

Maan, uzman ekiplerin teslim alınan DEAŞ mensuplarıyla ilgili ilk soruşturma ve risk düzeyine göre sınıflandırma işlemlerine başladığını, ifadelerin ise doğrudan yargı gözetiminde alındığını aktardı.

Irak’ın temel ilkesinin, Iraklılara karşı suç işleyen ve DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen herkesin Irak mahkemelerinde yargılanması olduğunu belirten Maan, Dışişleri Bakanlığının da yabancı uyruklu tutuklular konusunda ilgili ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Maan, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarının kendi ülkelerine teslim edilmesi sürecinin başlatılacağını, güvenlik güçlerinin ise dosya üzerindeki çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Suriye'de tutuklu bulunan yaklaşık 7 bin DEAŞ mensubunun Irak'a transferine geçen ay başlanmıştı.

