2 bacağı ve bir kolu yok, öz annesi onu bir yetimhaneye bıraktı! Şimdi hayata meydan okuyor...

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Rusya'da doğumlu Tim Mason bundan 25 yıl önce, yarım bir vücut ile dünyaya geldi. İki bacağı ve bir kolu doğuştan olmayan genç adam sadece tek bir uzvu olmasına rağmen spor yapıyor, yemek pişiriyor, dans ediyor hatta düzenli olarak koşuyor.

ANNESİ YÜKSEK MİKTARDA RADYASYONA MARUZ KALMIŞ

Tim'in öz annesi 1986'daki Çernobil nükleer faciası nedeni ile hamilelik sürecinde yüksek miktarda radyasyona maruz kaldı. Bu da o yıllarda çoğu bebeği etkilediği gibi Tim'i de anne karnında etkiledi.

3 YAŞINA KADAR YETİMHANEDE KALDI

Tim dünyaya geldiğinde çalışır sadece tek bir uzvu vardı. Doğumundan kısa bir süre sonra annesi onu istemedi ve asla evlat edinilmeyeceği düşünülen bir yetimhaneye bırakıldı.

Ancak 3 yıl sonra gelen bir ziyaretçi küçük bebeğin hayatını sonsuza kadar değiştirdi.



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ABD'de emekli bir hayır kurumu CEO'su olan 80 yaşındaki Virginia Mason, Tim hakkında bir şeyler duyduktan sonra onu görmek için Rusya'ya gitti.

Yetimhanenin müdürü ona Tim'in hiçbir zaman iyi bir yaşam kalitesine sahip olmayacağını söyledi ancak Virginia, Tim ile tanışır tanışmaz onun annesi olmak istediğini söyledi ve küçük çocuğu evlat edindi.

Tim 7 yaşına geldiğinde eşini kaybeden Virgina oğlunu tek başına büyüttü.

Şimdi 25 yaşında olan Tim, ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşıyor. İnsanlar onu TikTok'da ‘One Limb Tim’ adıyla paylaştığı eğlenceli egzersiz videolardan tanıyor.

Sosyal medyada, bariz fiziksel engellerine rağmen olumlu tavrıyla birçok kişiye ilham ve cesaret veren Tim, dünyaya tek bir uzvun fark yaratmak için yeterli olduğunu gösterme niyetinde...

"HER GÜN UYANIYORUM VE SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUM"

Bacaklarının ve kolunun birinin olmamasının onu engellemediğini insanlara kanıtlamak istediğini söyleyen Tim, "İnsanlar engellilerin egzersiz yapamayacağını düşünüyor ama hepimiz yapabiliriz. Egzersiz herkes içindir. Egzersizi seviyorum ve beni hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı tutuyor. Her gün uyanıyorum ve savaşmaya devam ediyorum. Bağımsızlığım hayatımda en çok minnettar olduğum şey" diyor.



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Annesi Virginia Tim'i evlat edinir edinmez ABD 'ye getirdi. İngilizce konuşmada ya da okula uyum sağlama konusunda sorun yaşamadığını anlatan Tim o günlerisözleri ile anlatıyor.

PROTEZLERİNİ BİR KENARA ATTI

Büyüme sürecinde hareket edebilmek için protez, yürüteç ve koltuk değneklerinden yardım aldığını söyleyen Tim, bir süre sonra yardımcılarından ayrılmak istedi.

"Onlardan gerçekten hoşlanmamıştım, onlar olmadan kendim olmak istiyordum. Bu nedenle onları bıraktım. Annem de bu konuda beni destekledi" diyen genç adam büyüme sürecini bir 'hız trenine' benzetiyor.



İlkokulu mutlu bir çocuk olarak tamamlayan Tim'in sorunları ortaokul ve lisede boy göstermeye başladı.

Arkadaşlarının bu süreçte 'seninle kim çıkar ki' gibi acımasız yorumlar yaptığını anlatan Tim, sevgi dolu ailesi ve arkadaşlarının yardımı ile bu yorumları görmezden gelebildiğini söylüyor.

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"SIK SIK BANYOYA NASIL GİTTİĞİM SORULUYOR"

İnsanların onun neler yapabileceğime dair çok fazla şüphesi olduğunun farkında olduğunu belirten genç adam, engelinin onu hayattan alıkoymasına izin vermediğini şu sözlerle anlatıyor;

"İnsanlar bana soru sormaktan korkuyor. Soranlar da neden böyle doğduğum gibi şeyler soruyor. Sık sık banyoya nasıl gittiğim soruluyor ki bunu komik buluyorum. Bazı yorumlar cesaret kırıcı olabilir. Ama ben buradayım ve her sorunun üstesinden geliyorum."



SIRA AŞKTA: İNSANLAR BENİM GÖRDÜĞÜM GÜÇLÜ ADAMI GÖREMİYORLAR

Normal insanlar gibi hayatına devam ettiğini herkese gösteren ve bir çok insan için büyük bir ilham kaynağı olan Tim' içinbundan sonraki en büyük meydan okuma 'aşık olmak'

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Yaşadığı dönem ve durumda flört etmenin zor olduğunu kabul eden Tim, insanların onun gördüğü 'güçlü adamı' göremediğini söylüyor.