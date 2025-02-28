2 ayda binlerce kişi öldü: Afrika ülkesinde çatışmalar tüm hızıyla sürüyor

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba Mulamba, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun kontrol altına aldığı Kuzey-Kivu'nun başkenti Goma'daki çatışmalarda yılbaşından bu yana 8 bin 530 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Orta Afrika ülkesindeki çatışmalarda 5 bin 597 kişinin de yaralandığını bildiren Mulamba, bölgedeki birçok hastanenin çatışmalardan dolayı hizmet veremediğini kaydetti.

KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

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KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.