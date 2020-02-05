2 ayda 520 bin kişi göç etti

BM’nin İnsani İşler Koordinasyon Merkezi Sözcüsü David Swanson, 1 Aralık’tan bu yana İdlib’de saldırılar yüzünden 520 bin kişinin evinden, yurdundan olduğunu belirterek bunların yaklaşık yüzde 80’nin kadın ve çocuklardan oluştuğunu kaydetti. İdlib’de son dönemde yoğunlaşan Rusya destekli rejim saldırıları, 9 yıldır süren Suriye iç savaşındaki en büyük göç dalgalarından birini tetiklemişti. Haftalardır süren yoğun hava bombardımanı sonucu, İdlib’in güneyindeki bölgeler büyük ölçüde boşaldı.

Saldırıların, sert geçen kış mevsimiyle de aynı zamana denk gelmesi göç hareketinin insani bir drama dönüşme riskini de arttırdı. Suriye’nin kuzeyindeki dağlık bölgelerde, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.

SALGIN HASTALIK RİSKİ

Sözcü Swanson açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Yaşanan son göç dalgası, sahada zaten kötü olan durumu daha da kötüleştirdi. Nisan-Ağustos 2019 tarihlerinde 400 bin kişi yerinden olmuştu, bu kişiler birçok defa yerini değiştirmek zorunda kalmıştı.”

Dünya Sağlık Örgütü, yaşanan insani krize dikkat çekerek bölgede baş göstermesi muhtemel salgın hastalıklar için uyarı yaptı. DSÖ Bölge Acil Durum Direktörü Rick Brennan, “İlaçlara erişim güçlüğü, yetersiz hijyen, kaos ve toplu yer değiştirme, kızamık ve ishal gibi birçok salgın hastalığa neden olabilir” açıklamasında bulunmuştu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, tüm tarafları şiddeti düşürme ve insani yardımlara erişimi sağlama konusunda uyarmıştı.