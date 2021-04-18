2 ayda 2 kat arttı

Dünyada aşılama yarışı tüm hızıyla sürse de koronavirüs kâbusu bitmiyor. Tüm tedavi, aşı ve kısıtlama önlemlerine karşın, dünyadaki toplam vaka sayısı 140 milyonu, COVID-19’a bağlı ölümler ise 3 milyonu geçti. Zaman zaman rekor düşüşler kaydedilse de, DSÖ son iki ayda neredeyse ikiye katlanan vaka sayıları konusunda uyardı. DSÖ Genel Direktörü Adhanom Ghebreyesus, cuma günü basına yaptığı açıklamada, “Yeni vaka sayılarıyla birlikte, pandemi sürecindeki en yüksek enfeksiyon oranına yaklaşıyoruz” diye konuştu. Hindistan ve Brezilya’da yoğun bakım servislerinin kapasitelerinin dolmaya yakın olduğu belirtilirken, Türkiye’de cuma günü kaydedilen 63 bin yeni vaka ile pandeminin başından bu yana günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.

ÖRNEK PAPUA YENİ GİNE

Ghebreyesus konuya ilişkin büyük salgından uzun süre kaçınmayı başaran ancak şimdilerde yeni vakalarla birlikte keskin bir patlama yaşayan Papua Yeni Gine’yi örnek gösterdi. Papua Yeni Gine’de bu yılın başı itibarıyla 900 vaka ve COVID-19’a bağlı 9 ölüm kaydedilirken, ülkede 2021’in başından itibaren 9 bin vaka ile 83 ölüm yaşandı. Ghebreyesus, “Papua Yeni Gine örneği, adil aşı dağıtımının neden önemli olduğunun en güzel örneği” diye konuştu. Pasifik adalarındaki milletlerin Avustralya ve BM öncülüğündeki aşı inisiyatifi COVAX’ın bağışına bağlı olduğunu belirten Ghebreyesus, COVAX’ın şimdiye kadar 100’den fazla ülkeye yaklaşık 40 milyon aşı ulaştırdığını söyledi.

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