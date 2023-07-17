2 ay sonra kurtarıldı! Çiğ balık ve yağmur suyu ile hayatta kaldı

Haberin Devamı

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 51 yaşındaki Tim Shaddock'un Meksika'nın La Paz kentinden Fransız Polinezyası'na yaptığı yolculuk, teknesinin fırtınada ağır hasar alması ile büyük bir kabusa dönüştü.

Teknesi denizde sürüklenen Shaddock köpeği Bella ile birlikte tam iki ay boyunca kurtarılmayı bekledi.

Bir balıkçı teknesine eşlik eden helikopterin denizde sürüklenen tekneyi fark etmesi ile kurtarılan adam bugün hem yerel medyanın hem de uluslararası medyanın en çok konuşulan konusu oldu.



Yerel medyada yer alan haberlere göre, Sidney'de ikamet eden 51 yaşındaki Tim Shaddock ve köpeği Bella, denizde çiğ balık yiyerek ve yağmur suyu içerek hayatta kaldı.

Haberin Devamı

Kurtarıldıktan sonra denizde zorlu bir sınavdan geçtiğini söyleyen Shaddock, "Uzun zamandır denizde yalnız olduğum için sadece dinlenmeye ve iyi yemeğe ihtiyacım var. Aksi takdirde sağlığım çok iyi” dedi .



SAĞLIK DURUMU İYİ ANCAK GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Adamı muayene eden doktorlar da bu açıklamayı doğrulayarak Shaddock'un hayati belirtilerinin normal olduğunu, köpeğin ise iyi olduğunu açıkladılar.



Her ne kadar kendi ve doktorlar sağlık durumunun iyi olduğunu belirtseler de 51 yaşındaki adamın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

2 ay boyunca minimum düzeyde beslendiği için oldukça kilo verdiği fark edilen adam karmaşık saçları ve sakalları içinde bitkin görünüyordu.

KURTARILMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İngiliz Dailymail gazetesi Shaddock'un eski fotoğraflarına yer verdiği haberinde, Avustralyalı denizcinin kurtulmasında kişisel yeteneklerinin ve yanında bulundurduğu ekipmanların etkili olduğunu yazdı.



Tim Shaddock'un eski görüntüleri/The Raw Food Kitchen

Haberin Devamı

Uzmanlara göre Shaddock'un yanında köpeğin Bella'nın olması da adamın zihinsel sağlığını koruması açısından etkili oldu.

Profesör Mike Tipton, Sky News Australia'ya yaptığı açıklamada Avustralyalı denizcinin kurtarılma hikayesinin "olağanüstü" olduğunu vurguladı ve durumu samanlıkta iğne aramaya benzetti.