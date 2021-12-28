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HABERLERDünya Haberleri

2 ay boyunca annesinin cansız bedeniyle yaşadı

#Endonezya#Bali#Dünya
2 ay boyunca annesinin cansız bedeniyle yaşadı

Bali’de bir adam, hayatını kaybeden annesinin bedenini buz küplerine sararak 2 ay boyunca evinde sakladı.

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Endonezya’ya bağlı Bali Adasındaki Buleleng naipliğinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Buleleng polis ekipleri, yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden 96 yaşındaki bir kadının cansız bedenini, evinde buz küplerine sarılı halde buldu.

Annesine ölüm döşeğindeyken söz veren çocuğun bu yüzden cenaze töreni yapmadığı belirtildi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Seririt Polis Merkezi’nden Komiser Gede Juli, oğlunun annesine verdiği sözü tuttuğu belirterek, “Annesine verdiği bu sözü yerine getirmekle yükümlüydü” dedi.

Annesine yalnız başına 4 ay boyunca bakım sağladığı da öğrenilen kişinin, bu yüzden annesini hayattaymış gibi koruma görevi üstlendiği ve cenaze törenini reddettiği belirtildi.

Yerel halk, adamın son 2 aydır toplumdan uzaklaşarak münzevi bir hayat yaşamaya başlamasının ardından, annesinin cansız bedeniyle yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine hem aile hem de komşular, cenaze töreni için adamı ikna etmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin hafta sonu olaya müdahale etmesinin ardından, 2 ay boyunca evde tutulan kadın için cenaze töreni düzenlendi.
Yetkililer, kadının doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini de açıkladı.

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#Endonezya#Bali#Dünya

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