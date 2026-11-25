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ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO), F-35 programında yaklaşık 2,5 milyar dolar değerindeki 17 bin yedek parçanın kayıt ve takibinde eksiklikler tespit etmesi, Pentagon'a yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Geçen hafta yayımladığımız özel haberde, söz konusu eksikliklerin yol açabileceği güvenlik risklerini ve olası siyasi sonuçlarını uzman görüşüyle mercek altına aldık.

Konuyla ilgili bilgi talebimizin ardından Pentagon'un F-35 savaş uçaklarının geliştirilmesi, üretimi ve programın yürütülmesinden sorumlu biriminden açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı F-35 Ortak Program Ofisi (The F-35 Joint Program Office/JPO), Hürriyet.com.tr'ye verdiği yanıtta, raporda yer alan dört tavsiyenin tamamının kabul edildiğini bildirdi. Açıklamada, parça kayıplarını azaltmaya yönelik önlemlerin uygulandığı ve gerçek zamanlı veri bağlantıları kurulması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

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'DÖRT TAVSİYENİN TAMAMI KABUL EDİLDİ'

Yeni adıyla Savaş Bakanlığı’nın, raporda yer alan dört tavsiyenin tamamını kabul ettiğini belirten F-35 Ortak Program Ofisi, şunları kaydetti:

“Savaş Bakanlığı, raporda yer alan dört tavsiyenin tamamını kabul etmiş olup bunların gereğini yerine getirmek için çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.

Hesap verebilirliği artırmak ve F-35 parçalarının kaybını azaltmak amacıyla Bakanlık, parça kayıplarındaki eğilimleri izlemeye ve analiz etmeye yönelik hedefli önlemleri hayata geçirmektedir.”

‘GERÇEK ZAMANLI’ MODERNİZASYON

Ofis, altyapıyı gerçek zamanlı veri bağlantılarıyla modernize ettiğini açıkladı:

“JPO, Hesap Verebilir Mülkiyet Görevlileri (Accountable Property Officers/APO) için programa özgü prosedürler ve özel eğitimler geliştirmekte, aynı zamanda APO programını tanımlamak ve yapılandırmak üzere ayrıntılı bir plan hazırlamaktadır.

JPO ayrıca, hükümet ile ana yüklenicinin sistemleri arasında doğrudan ve gerçek zamanlı veri bağlantıları kurarak mülkiyet yönetimi altyapısını modernize etmektedir. Bu entegrasyon, daha önce tespit edilen sistem eksikliklerini doğrudan gidererek F-35 yedek parçalarının kesintisiz biçimde kayıt altında tutulmasını ve hesap verebilirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.”

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GAO'nun raporuna göre F-35A, F-35B ve F-35C modellerinin bakım ve onarımında kullanılan motor, lastik, iniş takımı, vida ve bağlantı elemanları gibi parçalar ortak bir yedek parça havuzundan karşılanıyor. Pentagon 'a ait bu parçalar, ABD ordusunun yanı sıra F-35 programına katılan diğer ülkeler tarafından da kullanılıyor. Sistemde ayrıca uçaklara özel destek ekipmanları ve lojistik süreçlerinde kullanılan yazılımlar bulunuyor.

DENETİM GÖREVLİLERİNE ÖZEL EĞİTİM

JPO, Hesap Verebilir Mülkiyet Görevlileri için özel eğitimler geliştirildiğini de söyledi. Aynı zamanda APO programının tanımlanması ve yapılandırılması amacıyla ayrıntılı bir plan hazırlandığı kaydedildi:

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“JPO, küresel ölçekte muharebe hazırlığını desteklerken mülkiyet denetimini güçlendirmek amacıyla Savaş Bakanlığı makamı, askeri birimler ve savunma sanayisindeki ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir.”