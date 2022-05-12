1993’teki saldırılardan sonra yasaklandı

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24 Haziran 1993’te Türkiye’nin Münih Başkonsolosluğu’nu işgal eden PKK yandaşları 20 kişiyi rehin aldı. Aynı gün Almanya’nın çeşitli kesimlerinde PKK yandaşları Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerine, Türklere ait seyahat bürolarına, dernek ve cemiyetlere saldırdılar. Aynı yıl 4 Kasım’da PKK’lılar farklı bölgelerinde 59 saldırıda bulundu.

Gözden Kaçmasın PKK terörü Almanya’da serbestlik peşinde Haberi görüntüle

ZORLA PARA TOPLUYORLAR

22 Kasım 1993’te PKK, Federal Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklandı. 53 sayfalık yasaklama gerekçesinde, “PKK müttefiklerimize zarar vermektedir. Türk işyerlerine saldırılarda bulunmaktadır. Zorla para toplamaktadır. Almanya’nın iç güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. 1986’da otoban işgal etmiştir. Bu nedenle yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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KAMU DÜZENİNE TEHLİKE

Bunun üzerine dönemin Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther, PKK ile Almanya’daki uzantısı konumundaki “Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi” (ERNK) ve 34 Kürt derneğin her türlü faaliyetlerini ‘Almanya’nın iç güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye soktukları’ gerekçesiyle 26 Kasım 1993 tarihi itibarıyla yasakladı. Ancak yasağa rağmen Almanya’daki diğer Kürt dernekleri aracılığıyla PKK Almanya’da faaliyetlerini sürdürdü. Daha sonraki yıllarda PKK adına gösteriler düzenlenmesi, gösterilerde PKK sembolleri taşınması yasaklandı. Ancak çoğu kez bu yasaklara riayet edilmediği için polisle göstericiler arasında sürtüşmeler yaşandı.