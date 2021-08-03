1987 yılından beri en kötü sıcak dalgası

“1987’den beri en kötü sıcak dalgasını yaşıyoruz” diyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıkacağı uyarısında bulunarak, “yetkililerin durumla başa çıkabilmek için mümkün olan her şeyi yaptığını” söyledi.

8 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Geçen perşembe günü Yunanistan’ı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, 8 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, artan sıcaklıkların yeni orman yangınlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan’da sıcaktan bunalan halk bir nebze serinleyebilmek için sahillere koşarken Yunan Sivil Savunma Bakanlığı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması, bol su tüketilmesi ve alkol alınmaması çağrısında bulundu. 1987’deki sıcak hava dalgası sırasında resmi rakamlara göre 1300 kişi yaşamını yitirmişti. O dönem hastene ve morgların cenaze işlemlerine yetişemediği yazılmıştı.

KLİMALARI AÇIK TUTMAYIN

Bu arada yüksek sıcaklıklara paralel klima kullanımında görülen artış ülkede elektrik şebekesini çökme noktasına getirdi. Yunan Eletrik İdaresi (DEH), eletrik kesintilerinin yaşanmaması için klimaların sürekli açık tutulmamasını ve en düşük derece yerine 25-26 derecede düşük kademede kullanılmasını istedi.

Artan sıcaklıklar İtalya’da da alarma neden oldu. Sardinya’da termometrenin 42’yi bulması beklenirken Sağlık Bakanlığı başkent Roma dahil ülkenin büyük kısmı için sıcaklık uyarısı yayımladı. Bu kapsamda özellikle yaşlı ve hasta kimselerden evden çıkmamaları istendi.

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