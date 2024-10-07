1976'daki iş başvurusunun sonucunu 48 yıl sonra öğrendi

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BBC'nin haberine göre Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Hodson'un, Ocak 1976'da yaptığı iş başvuru mektubunun, tüm bu yıllar boyunca postanedeki çekmecenin arkasında kaldığı ortaya çıktı.

Gönderildiği adrese ulaşmayan orijinal mektup, Hodson'un kendisine 48 yıl sonra geri teslim edildi. Böylelikle Hodson, başvurunun akıbetini öğrendi.

Hodson, "İş hakkında neden hiç haber almadığımı hep merak ederdim. Şimdi nedenini biliyorum" ifadesini kullandı.

O yıllarda yaşadığı Londra'daki dairesinde mektubu yazdığını net hatırladığını vurgulayan Hodson, "Bu kadar zaman sonra onu geri almak benim için çok şey ifade ediyor." ifadesini kullandı.

Haberde, mektubun en üstünde el yazısıyla yazılmış bir notta: "Staines Postanesi tarafından geç teslim edildi. Bir çekmecenin arkasında bulunabildi. Sadece yaklaşık 50 yıl gecikmeli" ifadesinin kayda geçtiği bildirildi.

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Cevap postasını büyük arzuyla ve uzun süre beklediğini kaydeden Hodson, "Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü gerçekten bir motosiklette dublör sürücüsü olmak istiyordum." dedi.

50'den fazla kez taşındığını ve 4 ya da 5 kez ülke değiştirdiğini kaydeden Hodson, "Beni nasıl buldukları bir muamma." diyerek, mektubu kimin geri gönderdiğini ya da mektubun kendisine nasıl ulaştığını bilmediğini kaydetti.