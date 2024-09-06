1972’nin yıldönümünde Münih’te saldırgan Almanya’yı korkuttu

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Münih polisi, silah taşıyan bir şüpheli görüldüğünü ve karşılıklı açılan ateş sonucunda saldırganın öldürüldüğünü bildirdi.

DEAŞ ŞÜPHESİ

Alman medyası saldırganın İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma, üzerinde süngü takılı bir tüfekle saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti. Bild, kimliği açıklanmayan saldırganın Bosna kökenli, Avusturya doğumlu 18 yaşındaki Emrah I. olduğunu öne sürdü. Gazete, şahsın geçen yıl terör örgütü DEAŞ bağlantısı sebebiyle polise ihbar edildiğini iddia etti.

İSRAİL’DEN TEPKİ

Olayın, 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekerken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, olay karşısında “dehşete düştüğünü” söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı da saldırı esnasında konsolosluk binasında 1972 saldırısının yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendiğini duyurdu. Filistinli ‘Kara Eylül’ örgütü, 5 Eylül 1972’de Münih’teki olimpiyat köyünü basarak İsrailli sporcu ve antrenörleri rehin almış, İsrail kafilesinden 11 kişiyi, bir de Alman polisini öldürmüştü.