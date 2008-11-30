195 ölünün faturası içişleri bakanına kesildi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan İçişleri Bakanı Shivraj Patil, Mumbai kentinde düzenlenen terör saldırıları nedeniyle istifa etti.

Yardımcısı R.K. Kumar, Bakan Shivraj Patil'in Mumbai saldırılarının sorumluluğunu üstlenmek için istifasını Başbakana gönderdiğini söyledi.



Başbakanın istifa konusunda henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi. Bu arada Mumbai'de düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı, cesetlerin mükerrer sayıldığı belirtilerek 174 olarak bildirildi.



Daha önce saldırılarda 195 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Mumbai'nin bulunduğu Maharashtra eyaletinin hükümet sözcüsü Bhushan Gagrani, Tac Mahal Otelinde bazı bölgelerin henüz aranmadığını belirterek, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.



Gagrani, yaralı sayısının ise 239 olduğunu söyledi.

