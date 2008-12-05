1900 dolara yaptım

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan’ın Mumbai kentinde geçen hafta düzenlenen saldırıların ardından sağ olarak ele geçirilen tek saldırgan olan Azim Amir Kasab, yaptığı eylem için 1900 dolar (yaklaşık 3 bin YTL) aldığını söyledi. Kasab’ı sorgulayan Rakeş Maria, teröristin kendisine 150 bin Pakistan Rupisi ödendiğini anlattığını belirtti.

Mumbai’deki tren istasyonuna düzenlenen, saldırının faillerinden biri olan 24 yaşındaki Kasab’ın Pakistan’ın Pencap bölgesinden geldiği ve ilkokuldan terk olduğu da belirtildi. Mumbai polisi, Kasab’ın Pakistan’daki kamplarda eski Pakistanlı ordu yetkilileri tarafından 18 ay kadar eğitildiğini bildirdi. Polis, Kasab’ı konuşturmak için, çoğu demokrasilerde yasak olan "sodyum pentotal" maddesi verildiğini açıkladı. Mumbai’nin çeşitli yerlerinde düzenlenen saldırılarda 200’e yakın kişi ölmüştü.