19 yıllık evliliği bitiren sahneler

Çifte yakın kaynaklara göre, ikili yaz aylarından bu yana ayrı yaşıyordu. ABD’nin ünlü televizyon programı TMZ, Kidman’ın ayrılığı istemediğini ve bu duruma hazırlıksız yakalandığını öne sürdü. İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre Urban, Kidman’ın “Babygirl” ve “A Family Affair” (Bir Aile Meselesi) filmlerindeki cinsel içerikli sahnelerinden rahatsız oldu. Çiftin arasının bu yüzden açıldığı öne sürülürken ikiliden iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kidman ve Urban, yıllar boyunca ödül törenlerinde ve galalarda yan yana görülmüş, birbirlerinin başarılarını gururla kutlamıştı. Kidman, geçtiğimiz yılın başlarında verdiği bir röportajda “Keith gibi bir aşkım olduğu için çok şanslıyım” demişti. 2006’da evlenen Kidman ve Urban’ın Sunday Rose (17) ve Faith Margaret (14) adında iki kız çocuğu var.

Kidman’ın “A Family Affair” filmindeki cesur sahnelerinden Keith Urban’ın rahatsız olduğu öne sürüldü.