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Haber Giriş: 04.07.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

18 milyon İranlı korona virüse yakalandı

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18 milyon İranlı korona virüse yakalandı
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İran’da koronavirüs ile mücadele konseyi üyesi Mesut Merdani, ülke genelinde şu ana kadar 18 milyon İranlının koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İran korona virüs ile mücadele konseyi üyesi Mesut Merdani, sonbahar mevsiminde influenza salgını ile korona virüs salgınını birlikte yaşayacaklarını belirterek, “Bu yıl ki sonbahar mevsimi diğerlerinden çok farklı olacak. Her yıl yaşadığımız influenza salgını, bu kez korona virüs ile birlikte olacak” dedi.

Korona virüsten ancak sağlık protokollerine uyarak korunabileceğini belirten Merdani, “Eğer sonbahar mevsiminde daha kötü bir tablo ile karşılaşmak istemiyorsak, şimdiden 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalar üzerine yoğunlaşmalı ve onların virüse yakalanmalarını engellemeliyiz” dedi.

İran nüfusunun yüzde 20'sinin koronavirüse yakalandığını söyleyen Merdani, “Bir bölgede korona virüse yakalananların yüzdesini almak için antikor testlerini kullanıyoruz. Biz bunu ülke genelinde uyguladık. Şu ana kadar 18 milyon İranlı koronavirüse yakalandı” dedi.

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