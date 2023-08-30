18 ay sonra bir ilk... Rusya kâbusa uyandı: 6 koldan saldırı! İşte ilk görüntüler

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken ülkeden gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Ukrayna, Rusya'daki 6 farklı bölgeye büyük çaplı baskınlar düzenledi.

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BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SALDIRI

Bunun savaşın başından beri Rusya topraklarına yapılan en büyük insansız hava aracı saldırısı olduğu açıklandı.

Al Jazeera bu gelişmeyi 'Ukrayna insansız hava araçları altı bölgeye büyük çaplı baskınlar düzenleyerek Rus havaalanına saldırdı' başlığı ile dünyaya duyurdu.

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Letonya ve Estonya sınırlarına yakın batıdaki Pskov kentindeki bir havaalanına düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere Rusya'da yer alan altı bölgedeki hedeflere insansız hava aracı saldırılar düzenlendiği açıklandı.

Askeri nakliye uçaklarının patlamalar ve büyük bir yangın nedeniyle hasar gördüğü de gelen haberler arasında

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RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının Orlov, Bryansk, Ryazan, Kaluga ve Moskova bölgesi bölgelerinde vurulduğunu açıkladı.

Moskova ise uzun bir süre sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu.

Kentin Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yayınladığı mesajında saldırı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verdi.

Ukrayna hava savunması saldırıda yer alan 20'den fazla füze ve insansız hava aracını imha etti.