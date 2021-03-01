17 Kasım örgütü teröristi Yunanistan’ı karıştırdı

Başbakan Kiriakos Miçotakis ile ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisi lideri eski Başbakan Aleksis Çipras, hayli rahat yaşam şartlarının olduğu Volos şehrindeki açık hava cezaevinden alınarak, sıkı kuralların uygulandığı Domokos’taki cezaevine nakledilmesi nedeniyle 54 gündür açlık grevi yapan Kufodinas için karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Çipras, doktorların Kufodinas’ın durumundan endişe ettiğini ve hayatının tehlikede olduğunu söylerken, Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yasalar herkes için geçerlidir. Cezasını nerede çekeceğine Kufodinas değil, devlet karar verir” denildi.

Kufodinas yandaşı anarşist gruplar da, Atina ve Selanik başta olmak üzere büyük şehirlerde gösteriler yapıp polisle çatıştı.