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Dünya
Haber Giriş: 14.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

165 milyon dolarlık aşk yuvası

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165 milyon dolarlık aşk yuvası

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ABD’nin Los Angeles kentinin Beverly Hills semtinde bir malikâne satın aldığı bildirildi.

Bezos’un Warner Bros film stüdyosunun kurucularından Jack Warner’ın 1937’de inşa ettirdiği malikâne için ödediği 165 milyon dolar (1 milyar TL), Los Angeles’ta bugüne dek bir konut için ödenen en yüksek bedel oldu. 36 bin metrekare alana kurulu malikânenin içinde iki ayrı misafir konutu, bir fidanlık, üç sera, tenis kortu, yüzme havuzu, golf sahası ve benzin istasyonu olan bir araba garajı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl eski TV sunucusu Lauren Sanchez ile birlikte olduğu ortaya çıkan Jeff Bezos, eşi MacKenzie Bezos’a 38 milyar dolar tazminat vererek boşanmıştı.

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