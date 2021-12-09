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16 yıl sonra yeni başkan: Almanya’da Şansölye Scholz dönemi başladı

#Olaf Scholz#Almanya#Başkan
16 yıl sonra yeni başkan: Almanya’da Şansölye Scholz dönemi başladı

Almanya’da 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi, dün SPD’li Olaf Scholz’un yemin edip makamı devralmasıyla sona erdi. Böylece Almanya’da yönetim ‘trafik lambası’ diye anılan SPD, Yeşiller ve Hür Demokratlar koalisyonuna geçti.

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ALMANYA’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra beklenen iktidar değişikliği gerçekleşti ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz (63) dün Almanya’nın yeni başbakanı oldu. SPD, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’den oluşan “trafik lambası koalisyonu” resmen göreve başlarken, Olaf Scholz da Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 9’uncu Başbakanı olarak koltuğuna oturdu.

ANGELA MERKEL KONUK OLARAK KATILDI

16 yıldır dümenin başında olan Angela Merkel, Olaf Scholz’un başbakan seçildiği oylamayı meclis üyesi olmadığı için Federal Parlamento’nun ‘konuklar tribünü’nden izledi. Scholz, 736 üyeli parlamentoda 395 milletvekilinin desteğiyle başbakan seçildi. Oylamadan sonra SPD, FDP ve Yeşiller milletvekilleri Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’u ayakta alkışladılar. CDU/CSU’lu, AfD’li ve Sol Partili milletvekilleri ise ayağa kalkmadıkları gibi alkışlamadılar da.

16 yıl sonra yeni başkan: Almanya’da Şansölye Scholz dönemi başladı

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‘ZOR BİR DÖNEMDE GÖREV ALDINIZ’

Scholz ve bakanlar, Bellevue Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den mazbatalarını alıp parlamentoda yemin ettiler. Scholz’un yemin sırasında önceki başbakanlardan bazıları gibi “Tanrı yardım ettiği sürece” ifadesini atladığı görüldü. Kabine üyelerini makamında kabul eden Steinmeier, “Şimdi artık siz ülkemiz ve 82 milyonun üzerindeki insanlarımız için sorumluluk taşıyorsunuz. Seçimlere sorumluluk üstlenmek için katıldınız ve böyle zor bir dönemde sorumluluğu üstleniyorsunuz” dedi. Cumhurbaşkanı, “Almanya büyük meydan okumalarla karşı karşıya. Bunların başında iklim değişikliği, dijitalleşme, uluslararası rekabet ve göç gelmekte. Yeni konutlar inşa etme, emekli aylıkları garantisi, bilim ve eğitimi güçlendirme, Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırma gibi hedefleriniz var” ifadesini kullandı. Steinmeier, pandemiyle de etkin mücadele verilmesini istedi.

VE BİR DÖNEM SONA ERDİ

Scholz, bakanlar da yemin ettikten sonra başbakanlığa giderek Merkel’den hem görevi hem de makamı devraldı. Böylece Angela Merkel iktidarı ile Hıristiyan Demokrat ve SPD’nin büyük koalisyon dönemi de sona ermiş oldu.

İLK ZİYARETİNİ PARİS’E YAPACAK

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Scholz, ilk resmi ziyaretini yarın Paris’e yapacak, oradan da AB’nin merkezi Brüksel’e geçecek. Ziyaretle Almanya, Fransa arasındaki yakın ilişki ve dostluğun vurgulandığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Yeni bölümü birlikte yazacağız. Fransız, Alman ve Avrupalılar” diyerek eski Almanya Başbakanı Merkel’e de “Bizim için, bizimle Avrupa için yaptıklarınızı unutmayacağım” diyerek teşekkür etti.

DÜNYADAN TEBRİK YAĞDI

Almanya’nın yeni başbakanı Olaf Scholz’a dünyadan tebrik mesajları yağdı

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AVRUPA BİRLİĞİ: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “İyi bir başlangıç diliyorum, daha güçlü bir Avrupa için güvenilir bir işbirliğini sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de “Güçlü ve egemen bir Avrupa için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini kullandı.

ABD: Başkan Joe Biden, Scholz’u tebrik ederken “iki ulusu arasındaki güçlü bağları geliştirmeyi istediğini” açıkladı.

RUSYA: Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Putin ile yeni başbakan arasında yapıcı bir ilişki gelişmesini beklediklerini belirtti.

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