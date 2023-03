16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

Haberin Devamı

ABD'nin Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde yaşayan Thomas Klaber, o gün telaş içindeydi. Marketten aldığı sandviçleri tabaklara koyuyor, kahve fincanlarını dolaptan çıkarıp tepsiye yerleştiriyordu.

Polis dedektifleri daha önceden arayıp geleceklerini haber vermişlerdi.

Dedektiflerin geliş nedeni Klaber'ın kız kardeşi Carol Sue'ydu. Neredeyse yarım asır önce öldürülmüş olan Carol Sue ilgili soruşturmada yeni bilgiler elde edildiğini söylemişti polisler Klaber'a…

Nihayet kapı çaldı, Kentucky'de bulunan Boone Vilayeti Şerif Bürosu'ndan Dedektif Coy Cox ve ortağı içeri girdi.

Cox, Klaber'a, "Davada nihai cevaba ulaştık ve bunu sizinle paylaşacağız. Ne kadar ayrıntılı bilgi sahibi olmak istediğinizi size bırakacağım" dedi.

KLABER'IN ARDINDAN TÜM DÜNYAYA DUYURDULAR

Carol Sue, Kentucky'de saldırıya uğrayıp öldürüldüğünde henüz 16 yaşındaydı. Klaber, kız kardeşinin Haziran 1976'da bulunan cansız bedenini teşhis etmeye gönüllü olmuş ve bunun yarattığı travmayı hayatı boyunca taşımıştı.

Klaber, Cox'un sorusuna hiç tereddütsüz "Her şeyi bilmek istiyorum" diye yanıt verdi.

Bu buluşma Mart başında yaşandı. Boone Vilayeti Şerif Bürosu, o gün Klaber'a anlattıklarını geçtiğimiz günlerde tüm dünyayla paylaştı.

Yapılan açıklamada, Klaber ailesinin 47 yıl boyunca acı içinde kıvranmasına neden olan soruların cevabının bulunduğu belirtildi.

BİR GİZEM DAHA DNA SAYESİNDE AYDINLANDI

Müziği çok seven, akustik gitar ve keman çalan Carol Sue, 5 Haziran günü Lexington'ın yaklaşık 95 kilometre kuzeyinde bulunan Walton'da bulunmuştu. Dedektifler sınırı Ohio Irmağı'yla çizilen Boone Vilayeti kırsalını didik didik edip delil arasa da sonuca ulaşamamıştı.

Boone Vilayeti Şerif Bürosu'nun açıklamasında künt bir objeyle aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Carol Sue'nun vücudunda cinsel saldırı ve boğma izleri olduğu belirtildi.

Düğümün bunca yıldan sonra çözülmesini sağlayan şey ise gelişen DNA analizi teknolojileri oldu.

Yapılan incelemeler polisi Thomas W. Dunaway'e ulaştırdı. Polis Dunaway'in Klaber'ı öldürdüğü sırada 19 yaşında olduğunu belirtti.

Dunaway, o yıllarda Kentucky'nin Park Hills şehrinde yaşıyordu. Dedektif Cox, Carol Sue'nun da en son bu şehirde gri bir otomobile binerken görüldüğünü söyledi ve "Dunaway'le birbirlerini mahalleden tanıyor olabilirler" dedi.

FAİL DE 33 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ

Cleveland Orkestrası'ndan emekli bir trombon sanatçısı olan Klaber, Cox kendisine ayrıntıları anlattıktan sonra derin bir nefes aldı. Dedektif Cox, "Aldığı nefesi verirken gerçeği tüm benliğiyle kabullenmekte olduğunu gözlerinizle görebiliyordunuz" dedi.

Ancak Cox'un söyleyecekleri bununla sınırlı değildi. Carol Sue'nun katili Dunaway, 1990 yılında 33 yaşındayken ölmüştü.

Bunu duymak Klaber'ı öfkelendirdi. Zira kardeşini öldüren kişi hakkında dava açılamayacaktı, yargılama olamayacaktı. Klaber, mahkeme salonunda Dunaway'in gözünün içine bakıp tepkisini ortaya koyamayacaktı.

Klaber, "Keşke kardeşimi kimin öldürdüğünü 1990'da biliyor olsaydım. Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?" diye konuştu. Klaber, Cox'un anlattıkları kendisinde bir nebze rahatlama sağlamış olsa da adaletin yerini bulmadığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Dunaway'in suç sicilinin kabarık olduğu, baka bir cinayet nedeniyle 7 yıl hapiste kaldığı ortaya çıktı.

BÜTÜN KARİYERİNİ BU DAVAYA ADAYAN BİR POLİS SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ

Carol Sue Klaber cinayetinin çözülmesinde en önemli rolü oynayanlardan biri Boone Vilayeti Şerif Bürosu'ndan Jerry Keith'ti. Yıllarca davayı sona erdirmek için çalışan, dosyanın bir kopyasını evine götürüp gecelerini bu konuda çalışmaya ayıran Keith için Cox, "Ömrü boyunca her gittiği yere bu vakayla birlikte gitti" diye konuştu.

Eylül 2017'de hayatını kaybeden Keith, olası failler listesini iki isme indirmeyi başarmıştı. Aynı yıl Boone Vilayeti Şerif Bürosu bünyesinde kurulan çözülememiş davalar masasına atanan Dedektif Cox ve Dedektif Tim Adams, soruşturmayı Keith'in bıraktığı yerden devraldı.

Cox ve Adams'ın ilk işi 1976'da toplanan delilleri elden geçirmek oldu. Bu sayede olay yerinde saldırganın DNA'sının ve parmak izlerinin bulunduğu anlaşıldı.

Nihayetinde katilin Keith'in belirlediği iki isimden biri olmadığı tespit edildi. Ancak Cox yine de Keith'e minnettar olduklarını belirterek, "Çünkü böyle davalarda çoğu zaman kimin yaptığını bulmak için önce kimin yapmadığını kanıtlamanız gerekir" diye konuştu.

Dedektifler katilin geride bıraktığı DNA örneklerini bu tür davalarda kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışan bir laboratuvara gönderdi. Örneklere uygulanan genetik geneoloji analizleri araştırmacıları Dunaway'a ulaştırdı.

Dedektifler, bulguları kesinleştirmek için Dunaway'in çocuklarından birinden alınan DNA örneklerini kullandı. Cox, kimliği açıklanmayan bu kişinin babasıyla ilgili gerçeklerden habersiz olduğunu belirterek, "Şoke oldular" dedi.

CAROL SUE'DAN SONRA BİR CİNAYET DAHA İŞLEMİŞ

Bu noktadan sonra dedektifler, Dunaway'in geçmişini mercek altına aldı ve bazı önemli gerçekleri ortaya çıkardı. Dunaway, Carol Sue'nun ölümünden birkaç ay sonra Aralık 1976'da Kentucky'nin kuzeyinde Ron Townsend isimli bir erkeği öldürmüş ve bu yüzden 7 yıl hapis cezası almıştı.

Dahası Dunaway'in Carol Sue'nun ölümünden birkaç gün sonra orduya yazıldığı ve aynı yılın Aralık ayında bir otomobili yakmak ve yasadışı silah bulundurmak suçlamalarıyla South Carolina'da tutuklandığı da ortaya çıktı.

Klaber, 1 Mart günü, Cox'un anlattığı tüm bu bulguları sessizlik içinde dinledi. Kız kardeşinin öldürülmesinin ailesinin tamamında derin travmalara yol açtığını belirten Klaber, "İçimde bir yerlerde muğlak bir karanlık kaldı" diye konuştu.

Klaber'ın 28 yaşındaki oğlu Daniel da arkadaşlarıyla geceleri dışarı çıktığında babasının telaş içinde kendisini arayarak, "Çok geç oldu, nelerdesin sen? Ara beni!" dediğini aktardı.

Klaber, "Birileri bir yere geç kaldığında sadece endişelenmekle kalmıyordum, Carol Sue'nun başına gelenlerin tekrarlanacağını düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Bütün bu süreçte kendisine huzur veren ufak bir detay olduğunu da sözlerine ekleyen Klaber, "Hayatım boyunca polisin DNA örneği almak için kız kardeşimin mezarını açacağını düşünüp kaygılandım. Ama nihayetinde mezarı açılan kişi kardeşim değil katili oldu. Burada bir parçacık olsun adalet yerine gelmiş gibi hissediyorum" dedi.

The New York Times'ın, "Haunted by His Sister’s Killing, a Brother Gets Answers More Than 46 Years Later", Fox News'un "Kentucky teen's murder solved after nearly half a century" haberlerinden derlenmiştir.