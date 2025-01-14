16 yaşında ortadan kayboldu, tam 52 yıl sonra 'bulundu' | Tüm dünyada gündem olmuştu, gerçekler nihayet ortaya çıktı

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Sheila Fox'un tuhaf hikâyesi Mart 1972'de başladı ama biz şimdi biraz daha geriye gideceğiz.

İngiltere'nin Coventry şehrinde, Gulson Yolu'nda 26 Şubat 1956 tarihinde dünyaya geldi Sheila... Coventry'nin ünlü katedraline 1,5 kilometre uzakta bulunan bu mahalle, işçi sınıfından insanların yaşadığı, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu bir yer olarak tanımlanıyordu.

Onun ailesi de İrlanda kökenli işçilerden oluşuyordu. Hatta bu nedenle ilk doğduğunda adını 'Sheelagh' koymuşlardı.

Hem annesi Anne hem de duvarcılık yapan babası Chris, İrlanda'nın Wexford bölgesindendi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Alman bombardımanıyla yıkılan şehirlerin yeniden inşası için adımlar atılırken Coventry'e göçmüşlerdi.

Çiftin dört çocuğu vardı. Sheelagh, İngiltere'de doğan ilk çocuktu. Abileri John ve Chris Jr. ile kız kardeşi Brigid, İrlanda'da doğmuş ve küçük yaşlarda Coventry'e taşınmıştı.

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Sıradan bir çocukluk geçiren Sheelagh, okul yıllarında sınıf arkadaşlarına daha iyi uyum sağlayabilmek için adını İngilizleştirip Sheila diye yazmaya başladı.

OKULU BİTİRMESİNE BİRKAÇ AY KALA ORTADAN KAYBOLDU

1970'lerde 16 yaşından sonra okumak nadir görülen bir durumdu. Sheila'nın da 1972 yılının temmuz ayında okulunu bitirmesi bekleniyordu. Ancak mart ayında ne olduysa oldu ve genç kız 16'ıncı yaş gününden kısa süre sonra ortadan kayboldu.

O noktadan sonra Sheila'nın kayıp yılları başladı. Bu durum 2024 yılının sonuna kadar devam etti. Geçtiğimiz günlerde 52 yıldır kayıp olan Sheila Fox'un bir "soğuk dava" girişimi kapsamında bulunduğu haberi hem İngiltere basınında hem de dünya medyasında büyük ses getirdi.

Gözden Kaçmasın 52 yıl önce kayboldu: Eski fotoğrafıyla bulundu Haberi görüntüle

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "En uzun süreli kayıp soruşturmalarımızdan birinin nihayete erdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ancak Sheila'nın bunca yıldır nerede olduğu ve ne yaptığı kısmı açıklanmamıştı. Hafta başında Daily Mail, kadının 52 yıl boyunca aile evinden sadece 130 kilometre uzakta sıradan bir hayat yaşadığını, evlenip çocuk sahibi olduğunu ortaya çıkardı.

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SEVGİLİSİ İÇİN Mİ KAÇTI?

Sheila'nın ortadan kaybolduğu dönemde ne yaşadığı, bu kadar yakında olmasına karşın neden ailesine geri dönmediği bilinmiyor. Ancak aile üyeleri kendisinden yaşça büyük ve anne babasının onaylamadığı (ya da onaylamayacağı) biriyle ilişkisi olduğu için kaçtığını düşünüyor.

Kuzeni Kevin Fox, aile içinde anlatılan hikâyelere göre, Sheila'nın 'Pru'dan gelen sigortacı adam'la kaçtığını söyledi. ('Pru'dan gelen adam' Sheila'nın kaybolduğu dönemde çok popüler olan Prudential isimli sigorta şirketinin reklam sloganıydı.)

Hikâyeler bir yana, Sheila'nın kayıplara karıştığını fark eden ailesi apar topar polise başvurdu. Polise verdikleri ve yakın zamanda ailece gittikleri deniz tatilinde çekilmiş siyah beyaz kumlu fotoğrafta, genç kız dalgın dalgın uzaklara bakarken görülüyordu.

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Sheila'nın Coventry'den ayrıldıktan hemen sonra neler yaptığı bilinmiyor. Ancak "başı derde girdiği" (o dönemde plansız hamileliklerden böyle bahsediliyordu) için kaçmamış olsa bile kısa süre içinde başının derde girdiği biliniyor. Zira Sheila'nın ortadan kaybolmasıyla tek oğlu olan Robert'ın doğumu arasında sadece 16 ay bulunuyor.

AİLESİNİ ARAMAK İSTEDİ AMA FIRSAT KAÇMIŞTI

Robert'ın doğum belgesinde, babasının Londra'nın kuzeyinde bulunan Enfield'da barmenlik yapan John Foster olduğu yazıyor. Sheila'nın da o dönem itibarıyla soyadını Foster olarak değiştirdiği düşünüldüğünde, çiftin evlenmiş olduğu tahmin ediliyor.

Çocuk denebilecek bir yaşta anne olan Sheila, bu dönemde ailesinden ve kardeşlerinden iyice koptu.

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75 yaşındaki Kevin, kuzeninin aşağı yukarı 10 yıl sonra kendileriyle yeniden iletişim kurmak için adım attığını belirterek, "1980'lerde ailesiyle yeniden temasa geçti. Ama o noktada bütün ailesi Kanada'ya taşınmıştı" diye konuştu.

Sheila, babası ve annesine ulaşmayı başaramazken üç kardeşi de gerçekten İngiltere'den ayrılmıştı. John, Chris Jr., Brigid, 1976 yılında Kanada'nın British Columbia eyaletinin Delta şehrine göç etmişti. Belki de amaçları Sheila'nın kaybolmasının yarattığı travmayı arkalarında bırakmaktı.

POLİSİN HABERİ YOK MUYDU?

Sheila'nın yeniden ailesiyle görüşmek için attığı adımların sonrasında yaşananlar tam anlamıyla net değil. Haberin bir şekilde Kanada'daki Fox'lara ulaştığı ve Sheila'nın aslında kayıp olmadığını en azından ailesinin öğrendiği düşünülüyor. Ancak hiç kimsenin polisi duruma dair haberdar etmediği, bu nedenle dosyanın açık kalmaya devam ettiği tahmin ediliyor.

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Kevin, "O zamanlar hepimiz ailesinin polise 'Sheila bulundu' diye haber vereceğini düşündük ama kim bilir... Belki de haber vermişlerdir ama gönderdikleri mesaj kayıtlarda kaybolmuştur" diye konuştu.

İKİNCİ KEZ EVLENMİŞ

Öte yandan Sheila'nın John Foster'la ilişkisinin akıbeti de belli değil ancak 1983 yılında kendisinden 7 yaş büyük iki çocuk babası boşanmış bir adam olan Jack Thorpe'la evlendiği, oğluyla birlikte Thorpe soyadını aldıkları biliniyor.

Bir şoför olan Jack, Londra'nın kuzeybatısında doğup büyümüş olduğundan, çiftin de evlendikten sonra bu bölgeye taşındığı tahmin ediliyor. Örneğin 2003 yılında Cricklewood'da bulunan bir mahallede yaşadıkları eldeki bilgilerden biri.

2015 yılına gelindiğinde, Sheila ve Jack Thorpe, şu an yaşadıkları Watford'da bulunan apartman dairesini satın aldı. Kendisi de evli olan 51 yaşındaki Robert da annesi ve üvey babasına çok yakın bir evde oturuyor. Kısaca Rob olarak bilinen Robert Thorpe, kamyon şoförlüğü yapıyor.

"GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI"

Daily Mail gazetesi, Sheila'nın Watford'da izini sürdü, kadına "bulunduktan" sonra kavuştuğu uluslararası ünü sordu.

Tuhaf hayat hikâyesine dair yorum yapmaktan kaçınan Sheila, "Çok uzun bir zaman önceydi. Ben bunları geride bıraktım; geçmiş geçmişte kaldı. Hepsi bir yanlış anlaşılmaydı. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak son günlerde sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı yorumlar, yarım asır önce yaşanan çalkantılı günleri bugün nasıl gördüğüne dair önemli ipuçları taşıyor.

ABİSİNİ DUYGUSAL MESAJLARLA ANMIŞ

Örneğin polisin duyurusuyla aynı günlerde paylaşılan ve ABD'li yazar Morgan Richard Olivier'ye ait olan paylaşımda, "O zamanlar bildiklerinle elinden geleni yaptın. Yeni bilgilerin seni, kendini eski mücadeleler konusunda suçlamaya itmesine izin verme. Kendini affet ve ilerle" sözleri dikkat çekiyor.

Bir hafta önce paylaşılan yorumda ise, "Hayat geri gidip geçmişte yaptığımız yanlışları tamir etmemize izin vermiyor ama her günümüzü bir öncekinden iyi yaşamamıza izin veriyor" ifadeleri kullanılıyor.

Sheila'nın annesi Anne, Ağustos 1996'da babası Chris ise 2019 yılında (98 yaşındayken), Kanada'da öldü. Abisi Chris ise 2018 yılında 71 yaşındayken hayata veda etti. Chris'in ölümünden sonra yaptığı paylaşım Sheila'nın artık ailesinden kopuk olmadığını gösteriyor.

Abisinin ardından sevgi dolu bir mesaj paylaşan Sheila, "Sevgiyle hatırlanıyorsun. Rahat uyu!" diyor. Bir ay sonra Chris'in doğum gününde bu kez legacy.com üzerinden bir mesaj yayımlayan Sheila, "Bugün kartpostal yok. Pasta yok! Üzgün kalpler ve gözyaşları var. Senin gibi bir abim olması benim için büyük şans. Sheila x" ifadelerini kullanıyor.

"EPEY GÜLDÜK"

Sheila'nın diğer kardeşleri halen hayatta ve British Columbia'da yaşıyor. Sheila'nın polisin duyurusunun ardından bir anda kazandığı ün, ailesini eğlendirmiş gibi görünüyor.

Kevin, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Ne olursa olsun, polisin 52 yıl sonra yeni bir girişim başlattığını duyunca epey güldük. Yaptıkları hatayı düzelten kimdi bilmiyorum ama soruşturma konusunda kendilerini tebrik ettiklerini görünce biraz şaşırdım!" ifadelerini kullandı.