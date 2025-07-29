16 yaşında geçirdiği kazayla felç kalmıştı, 20 yıl sonra imkansızı başardı! Dünyada bir ilk oldu: 'Rüyamda bile göremezdim ama...'

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Audrey Crews, 16 yaşındayken korkunç bir trafik geçirdi ve ağır yaralandı. C4 ve C5 omurları hasar gören Crews'ün, kazadan sonra boynundan aşağısı felç kaldı.

Son 20 yılını tüm vücudu felçli halde geçiren Crews, Elon Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink şirketinin gelişitirdiği beyin çipi sayesinde, bunca zaman sonra ilk kez adını yazabilir hale geldi.

Kafasına Neuralink implantı yerleştirilmesinin ardından kaydettiği ilerlemeyi X üzerinden yaptığı paylaşımlarla tüm dünyaya duyuran Crews, "20 yıl sonra ilk kez adımı yazmayı denedim. Üzerinde çalışıyorum. Haha" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Crews, 2005 yılından bu yana attığı ilk imzanın fotoğraflarını da paylaşımına ekledi.

Beyin-bilgisayar arayüzünü kullanan Crews, mor renkli imleç kalemini kullanarak el yazısıyla 'Audrey' yazmayı başardı.

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Here are some more of my doodles! Im taking request. Lol Imagine your pointer finger is left click and the cursor moment is with your wrist. With out physically doing it. Just a normal day using telepathy. pic.twitter.com/MDzIp1Z9jv — Audrey Crews (@NeuraNova9) July 28, 2025

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE YAZI YAZIP RESİM ÇİZİYOR

Neuralink'in Lewis'in motor korteksine bu ay başlarında yerleştirdiği bozuk para büyüklüğündeki implant, önündeki bilgisayarı düşünce gücüyle kontrol etmesini sağlıyor.

Crews, ameliyatının ardından X'te yaptığı paylaşımlarda, sadece düşünce gücüyle resimler çizebildiğini, kelimeler yazabildiğini, fareyle sayfayı aşağı kaydırabildiğini ve klavye kullanabildiğini gözler önüne serdi.

Sosyal medya kullanıcılarından da olumlu yorumlar alan Crews, kendisini özgürleşmiş hissettiğini, hatta implantı kullanarak çizeceği bir sonraki resmin ne olacağına dair önerilere açık olduğunu belirtti.

CREWS DOKUZUNCU HASTA

SpaceX ve Tesla CEO'su olan Musk, Neuralink'i 2016 yılında nörobilim, mühendislik ve robotik alanındaki uzmanlarla birlikte kurdu. Şirketin amacı insan zekasını yapay zekayla birleştirmek, beyin bozukluklarını tedavi etmek ve gelecekte insanların potansiyellerini artırmaktı.

Musk, 2019'da şirketin N1 implantını tanıttı. Beyne yerleştirilen küçük bir cihaz olan N1, elektrik sinyallerini okuyup bir bilgisayar ekranındaki imleci hareket ettirmek gibi basit eylemlere çevirebiliyor.

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Crews, beynine N1 implantı takılan dokuzuncu kişi (P9) oldu. Daha önceki denemelerde de ağır felçliler ya da amyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi nörolojik sorunları olan hastaların, düşünce yoluyla elektronik cihazları kontrol edebildiği görülmüştü.

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Cant remember who requested these but i did my best. Enjoy. #Neuralink #doitlady pic.twitter.com/gmjqTtTTXm — Audrey Crews (@NeuraNova9) July 29, 2025

"BUNU YAPABİLEN İLK KADINIM"

Paylaşımında, "Ben dünyada bunu yapabilen ilk kadınım" ifadelerini kullanan Crews ekledi: "İşaret parmağınızın sol tık olduğunu ve imleci bileğinizle ama herhangi bir fiziksel hareket yapmadan oynatabildiğinizi hayal edin. Telepathy'i kullandığımız sıradan bir gün."

Crews, X'te paylaştığı fotoğraflarda N1 implantına gönderdiği düşüncelerle imleci hareket ettirerek kalpler, çiçekler, gökkuşakları hatta basit yüzler çizebildiğini gösterdi.

MOTOR KORTEKSİNE ÇOK İNCE KABLOLAR YERLEŞTİRİLDİ

Crews'ün Miami Üniversitesi Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen ameliyatı sırasında cerrahlar kafatasında bir delik açarak motor korteksine insan saçından daha ince 128 adet kablo yerleştirdi.

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Bu kabloların üzerinde, kişi hareket etmeyi düşündüğü sırada beyin hücreleri tarafından üretilen elektrik sinyallerini algılayabilen 1.000'den fazla elektrot bulunuyor. Her düşünce eşi benzeri olmayan bir beyin aktivitesi örüntüsü ortaya çıkarıyor.

İmplant kablosuz olarak şarj edilebilen küçük bir pille çalışıyor. İmplant beyinden topladığı elektrik sinyallerini Bluetooth aracılığıyla Neuralink yazılımı yüklü bir bilgisayara veya akıllı telefona gönderiyor ve komutlar bu cihaz üzerinde eyleme dönüşüyor.

Crews, bir X kullanıcısının, "Bir daha böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmüş müydün?" sorusunu "En çılgın rüyalarımda bile böyle bir şey göremezdim ama gelecek geldi" diye yanıtladı.

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Crews'ün paylaşımına Musk da X üzerinden yanıt verdi ve "Bilgisayarı sadece düşünerek kontrol ediyor. Çoğu kişi bunun mümkün olduğunun farkında değil" ifadelerini kullandı.

UZUVLARINI DA YENİDEN KULLANABİLECEK Mİ?

Dünyadaki ilk kadın Neuralink hastası olan Crews, beyin-bilgisayar arayüzünün kendisine yürüme veya herhangi bir uzvunu hareket ettirme becerisini yeniden kazandırmayacağını da vurgulayarak, "Ancak bu çığır açan gelişme sayesinde yolculuğumu kitaplaştırabilmeyi umuyorum. 16 yaşından bu yana bir boynumdan aşağısı felçli halde yaşıyorum ve anlatacak çok şeyim var" dedi.

N1 implantı halen klinik deneme aşamasında. Cihazın uzun vadeli güvenliği ve etkinliği halihazırda test ediliyor.

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Hatırlanabileceği üzere implantı kullanan ilk insan olan Noland Arbaugh'un motor korteksine yerleştirilen kablolar geri çekilmiş, Neuralink ekibi hastanın beyniyle bağlantıyı sürdürebilmek için cihazda ayarlamalar yapmak zorunda kalmıştı.

Musk'ın bu cihazları insanların kapasitesini artırmak için kullanma hedefi henüz planlama aşamasında. İmplantlar bir ekrandaki imleci hareket ettirmek gibi spesifik hareket görevleri dışındaki düşünceleri "okuyamıyor".

Ne var ki Crews ve kendisinden önceki sekiz hasta implantlar sayesinde sonsuza dek yitirdikleri özgürlüklerini en azından kısmen geri kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.