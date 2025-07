16 yaşında geçirdiği kazayla felç kalmıştı, 20 yıl sonra imkansızı başardı! Dünyada bir ilk oldu: 'Rüyamda bile göremezdim ama...'

Audrey Crews, 16 yaşındayken korkunç bir trafik geçirdi ve ağır yaralandı. C4 ve C5 omurları hasar gören Crews'ün, kazadan sonra boynundan aşağısı felç kaldı.

Son 20 yılını tüm vücudu felçli halde geçiren Crews, Elon Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink şirketinin gelişitirdiği beyin çipi sayesinde, bunca zaman sonra ilk kez adını yazabilir hale geldi.

Kafasına Neuralink implantı yerleştirilmesinin ardından kaydettiği ilerlemeyi X üzerinden yaptığı paylaşımlarla tüm dünyaya duyuran Crews, "20 yıl sonra ilk kez adımı yazmayı denedim. Üzerinde çalışıyorum. Haha" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Crews, 2005 yılından bu yana attığı ilk imzanın fotoğraflarını da paylaşımına ekledi.

Beyin-bilgisayar arayüzünü kullanan Crews, mor renkli imleç kalemini kullanarak el yazısıyla 'Audrey' yazmayı başardı.

Here are some more of my doodles! Im taking request. Lol Imagine your pointer finger is left click and the cursor moment is with your wrist. With out physically doing it. Just a normal day using telepathy. pic.twitter.com/MDzIp1Z9jv