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16 milyon sterlinlik İngiliz jeti yere çakıldı

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Jet#Düştü
16 milyon sterlinlik İngiliz jeti yere çakıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 17:04

İngiltere'de eğitim amacıyla kullanılan Hawk T2 tipi jet, kalkıştan kısa süre sonra düştü. 16 milyon sterlin değerindeki jette bulunan iki pilot, fırlatma koltuklarını kullanarak kazadan yara almadan kurtuldu.

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İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Hawk T2 eğitim uçağı, Galler'deki RAF Valley hava üssünden havalandıktan kısa süre sonra düştü. İlk bilgilere göre uçakta bulunan iki pilot, kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

HAVALANDIKTAN KISA SÜRE SONRA İRTİFA KAYBETTİ

Yaklaşık 16 milyon sterlin değerindeki Hawk T2'nin, RAF Valley'den kalkışının ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybettiği bildirildi.

Kazayı gören görgü tanıkları, uçağın havalanması sırasında alevler gördüklerini ve ardından uçağın sert şekilde yükseldiğini anlattı. Uçağın kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Olayın ardından bölgeye hava ambulansı sevk edildi.

İKİ PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUYLA UÇAKTAN AYRILDI

Uçakta bulunan iki mürettebat üyesi, kaza öncesinde fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldı.

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16 milyon sterlinlik İngiliz jeti yere çakıldı

Her iki pilotun da sağ kurtulduğu bildirildi / Kaynak: Galler kamu güvenliği, afet hazırlık ve acil durum yardım örgütünün facebook hesabı - Facebook@SARSCymru

Pilotların sağlık durumlarına ilişkin ilk değerlendirmelerde ciddi bir yaralanma tespit edilmediği belirtildi.

Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

RAF VALLEY, SAVAŞ PİLOTLARININ EĞİTİM MERKEZİ

Galler'deki RAF Valley hava üssü, İngiltere'nin yeni nesil savaş pilotlarının yetiştirildiği 4 No'lu Uçuş Eğitim Okuluna ev sahipliği yapıyor.

Hawk T2, iki kişilik ileri jet eğitim uçağı olarak kullanılıyor. Pilotlar, Typhoon ve F-35 gibi ön cephe savaş uçaklarına geçmeden önce bu uçakla ileri düzey eğitimden geçiriliyor.

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#İngiltere#Jet#Düştü

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