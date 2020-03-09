MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri16 milyon karantinada
GeriDünya 16 milyon karantinada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Dış Haberler Servisi
Haber Giriş: 09.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

16 milyon karantinada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
16 milyon karantinada
Abone Olgoogle-news

İtalya’da turizm ve ekonominin kalbi Milano ve Venedik dahil çok sayıda kent karantinaya alındı. 16 milyon nüfusla, ülkenin dörtte biri karantinaya alınmış oldu. Virüs Türkiye’nin komşularından Bulgaristan’da da görülürken dünya genelinde salgından etkilenen kişi sayısı 100 bini geçti.

Avrupa’da koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, salgının önüne geçmek için Lombardiya bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimiyle karantinaya aldıklarını açıkladı. Ülkede karantina altına alınan kişi sayısı 16 milyon. Bu da ülke nüfusunun dörtte biri anlamına geliyor. Kovid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883’ü bulduğu ve 233 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da hükümet, kuzeydeki Milano’nun da içinde olduğu Lombardiya bölgesi haricindeki karantinaya alınan 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.

PANİK HALİNDE KAÇIŞ BAŞLADI

Karantinadaki alanlara giriş çıkışlara sadece acil durumlarda izin verilecek. Başbakan Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını ve bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi. Karantina kararının İtalyan basınına önceden sızması nedeniyle birçok bölgede panik halinde kaçış başladığı belirtildi. İtalyan La Stampa gazetesi dünkü baskısında ‘Virüs Kuzey’in kalbini kapattı’ manşetini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İtalya’nın karantina kararını desteklediğini açıkladı.  

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle