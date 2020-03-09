16 milyon karantinada

Avrupa’da koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, salgının önüne geçmek için Lombardiya bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimiyle karantinaya aldıklarını açıkladı. Ülkede karantina altına alınan kişi sayısı 16 milyon. Bu da ülke nüfusunun dörtte biri anlamına geliyor. Kovid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883’ü bulduğu ve 233 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da hükümet, kuzeydeki Milano’nun da içinde olduğu Lombardiya bölgesi haricindeki karantinaya alınan 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.

PANİK HALİNDE KAÇIŞ BAŞLADI

Karantinadaki alanlara giriş çıkışlara sadece acil durumlarda izin verilecek. Başbakan Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını ve bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi. Karantina kararının İtalyan basınına önceden sızması nedeniyle birçok bölgede panik halinde kaçış başladığı belirtildi. İtalyan La Stampa gazetesi dünkü baskısında ‘Virüs Kuzey’in kalbini kapattı’ manşetini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İtalya’nın karantina kararını desteklediğini açıkladı.