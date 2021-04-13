16 günde rekor kırdılar: Yetişkin nüfusun %93'ünü aşıladılar!

1949 yılında kurulan ve Hindistan 'la Çin arasında sıkışmış olan küçük bir Himalaya krallığı olan Butan'ın koroavirüsle mücadelesi dünyada örnek gösterilecek nitelikte. Butan'ın nüfusunun az olmasının da bu başarıyla ilgisi var elbette ancak her şey bundan ibaret değil...

Butan, kısa sürede İsrail ve ABD gibi Kovid-19 aşı kampanyalarını hızla sürdüren ve nüfuslarının önemli bir bölümünü aşılamayı başaran ülkeleri geçti. Nüfusu 800 bin olan Butan'ın bunu başarması size normal gelebilir ancak gelişmiş ülkeler aşılamada yavaş davranırken, bu küçük ülke yetişkin nüfusunun %93'ünü sadece 16 gün içinde aşılamayı başardı.

Ülkede aşılama programı, Hindistan'dan ocak ayında 150 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı alınmasından sonra 27 Mart'ta başlatıldı.

Aradaki zaman boşluğunun ise oldukça ilginç bir sebebi var. Butan, Kovid-19'a karşı aşılama programını Budist astrolojisindeki önemli tarihlere denk gelecek şekilde Mart ayı sonundan itibaren başlattı.

AP'nin haberine göre, Butan toplamda tüm nüfusunun %62'sini aşılamayı başardı.

Ülkede ilk doz aşı Maymun Yılı'nda doğan bir kadın tarafından Budist duaları ve ilahiler eşliğinde yine Maymun Yılı'nda doğmuş olan bit kadına uygulandı. İlk aşıyı olan 30 yaşındaki Ninda Dema adlı kadın "Bugün attığım bu küçük adım herkesin bu hastalığı yenmesine yardım etsin" diyerek iyi dileklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sekreteri Dr. Pandup Tshering yaptığı açıklamada ilk tur aşılama kampanyasında aşı olamayanların da önümüzdeki günlerde aşılanacağını ve ellerinde tüm ülke için yeterince aşı olduğunu söyledi. Butan'da ülkeye girişlerde oldukça sıkı 21 günlük bir karantina uygulanmaya devam ediyor. Ülkede salgının başından bu güne kadar 910 vaka ve sadece 1 ölüm bildirildi.

Az nüfusu Butan'ın aşılamada hızlı hareket etmesi başarısının tek sebebi değil, ülkede ayrıca “desuups” olarak bilinen adanmış Budist gönüllüleri kampanyada görev alırken ülkenin soğuk zincirinin ve depolarının çok sayıda ve üst düzeyde olması da 16 günlük mucizenin ardındaki sebepler olarak gösteriliyor.

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