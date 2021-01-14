155 yıl sonra bir ilk...

Polonyada, Wroclaw Hayvanat Bahçesinin 155 yıllık tarihinde ilk defa bir Hint gergedanı doğdu.



Hayvanat bahçesindeki görevlilerden Justyna Nowicka, 'Bu gergedan, Hayvanat bahçesi tarihindeki ilk Hint gergedanı, daha doğrusu burada doğan ilk gergedan. Bizim için büyük bir mutluluk ama aynı zamanda büyük bir zorluk.' dedi.



Nesli tükenmekte olan Hint gergedanının dünya çapında sadece 66 hayvanat bahçesinde bulunduğu ifade edildi.









