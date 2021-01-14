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Dünya
DHA / AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

155 yıl sonra bir ilk...

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Polonya’daki Wroclaw Hayvanat Bahçesinin 155 yıllık tarihinde ilk defa nesli tükenme tehlikesinde olan bir Hint gergedanı doğum yaptı. O anlar hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polonyada, Wroclaw Hayvanat Bahçesinin 155 yıllık tarihinde ilk defa bir Hint gergedanı doğdu.

Hayvanat bahçesindeki görevlilerden Justyna Nowicka, 'Bu gergedan, Hayvanat bahçesi tarihindeki ilk Hint gergedanı, daha doğrusu burada doğan ilk gergedan. Bizim için büyük bir mutluluk ama aynı zamanda büyük bir zorluk.' dedi.

Nesli tükenmekte olan Hint gergedanının dünya çapında sadece 66 hayvanat bahçesinde bulunduğu ifade edildi.

155 yıl sonra bir ilk...

155 yıl sonra bir ilk...

155 yıl sonra bir ilk...

155 yıl sonra bir ilk...

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