Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,
152 Türk, Pire’de gemi karantinasında
Yunanistan’ın Pire limanı açıklarında bekletilen ve düne kadar 20 kişiye koronavirüs teşhisi konan Yunan bandıralı ‘Elefterios Venizelos’ yolcu gemisindeki 152 Türk vatandaşı 21 Mart’tan beri karantinada. Gemide 383 kişi bulunuyor.
Yunan medyasına göre, bir Türk firması tarafından navlun edilen gemi, Cadiz limanındaki bir tersanede çalışacak çeşitli ülkelerden işçileri İspanya’ya götürmek üzere Türkiye’den hareket etmişti. Mürettebatta korona çıkması üzerine gemi karantinaya alındı.
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