152 Türk, Pire’de gemi karantinasında

Yunan medyasına göre, bir Türk firması tarafından navlun edilen gemi, Cadiz limanındaki bir tersanede çalışacak çeşitli ülkelerden işçileri İspanya’ya götürmek üzere Türkiye’den hareket etmişti. Mürettebatta korona çıkması üzerine gemi karantinaya alındı.