150 yıllık aile hikâyesi tersine döndü: 1 milyon dolarlık yeni hayat… ‘En huzurlu ve en benzersiz yer’

Derleyen: ÖZGÜR YILDIZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 09:10
ABD’de doğup büyüyen ve kariyerini Denver’da avukat olarak kuran Vito Andrea Racanelli, ailesinin 1800’lerde İtalya’dan Amerika’ya uzanan göç hikâyesini tersine çevirdi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte ABD’den ayrılarak küçük bir İtalyan köyüne yerleşme kararı aldı. Konforlu şehir hayatını geride bırakıp köklerinin izini sürmeyi seçen Racanelli, yeni bir yaşam kurmak için radikal bir adım attı. Ancak bu değişim, dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadı.
Toskana’nın küçük bir köyü olan Radicondoli’de, tarihi 1750’lere dayandığı düşünülen aristokrat bir çiftlik evi satın alan Racanelli, birçok Amerikalının İtalya’da “ucuz ev” aradığı dönemde farklı bir karar verdi.
Yaklaşık 1,1 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon TL) aldığı, havuzlu ve 5 hektarlık araziye sahip “Podere Doglio” adlı mülk için “Colorado’daki fiyatlarla kıyaslayınca makul” diyor. Benzer bir evin Denver yakınlarında 5-10 milyon dolar aralığında olabileceğini söylüyor.
Aile, Ağustos 2024’te Radicondoli’ye taşındı. Şu anda çiftlik evinin bir bölümünde yaşarken, geniş arazideki diğer yapılar ve alanlar için yenileme çalışmaları sürüyor. AMERİKA’DAN TOSKANA’YA
Racanelli, bu değişimin temelinde daha “aktif, güvenli ve macera dolu”
bir yaşam arayışı olduğunu anlatıyor. Uzaktan çalışabildiği için büyük şehir temposunu geride bırakmanın mümkün hale geldiğini, ailece Avrupa’da daha çok gezmek ve doğada daha fazla vakit geçirmek istediklerini belirtiyor.İtalya
ile bağının çocukluk yıllarına uzandığını da ekliyor: İlk kez 13 yaşındayken ziyaret ettiği ülkenin, yıllar içinde “köklerine yeniden bağlanma”
isteğiyle giderek daha güçlü bir çağrıya dönüştüğünü söylüyor. Ailece daha önce İtalya’ya geldiklerini, manzaraları, mimariyi ve insanların sıcaklığını sevdiklerini de vurguluyor.
Taşınmadan önce Colorado’daki evlerini satan Racanelli ailesi, İtalyan vatandaşlığını da soy bağı üzerinden aldı. Bu süreçte, kökenlerinin Molise bölgesine dayandığını ve vatandaşlığı büyükannesi üzerinden “soy yoluyla”
aldıklarını aktarıyor.KÖYDE HAYAT BAŞLADI
Radicondoli’yi seçmelerinde Siena’ya yakınlığın etkili olduğu belirtiliyor. Aile, evi görmek için bölgeye geldiğinde köyde yaşanan bir sahne kararlarını hızlandırmış: Ana caddede, çocukların güvenle ve neşeyle oynadığını görmek.
Racanelli, “Kalabalıkların olmaması, köyün küçük ama canlı bir havası olması ve doğanın ‘eşsiz’ yakınlığı”
nedeniyle Radicondoli’nin aradıkları yer olduğuna inandıklarını söylüyor. Sokakta karşılaşan insanların durup sarılması, sohbet etmesi gibi “komşuluk”
görüntülerinin de kendilerini etkilediğini anlatıyor. Hatta evi gördükleri gün satın alma kararı verdiklerini belirtiyor.
Mülkün geçmişte “borgo”
denilen, kendi kendine yeten kırsal bir yerleşim gibi çalıştığı ifade ediliyor. Yakınında büyük bir doğa koruma alanı bulunması da ailenin dikkatini çeken detaylar arasında.İTALYA’DA EV ALMAK ZOR
Racanelli’ye göre en büyük sürpriz, İtalya’daki emlak
satın alma sürecinin ABD’den çok farklı olması. Satın alma işlemlerinin neredeyse 1 yıla yayıldığını, sürecin “satıcıyı daha fazla koruyan”
bir yapısı olduğunu düşünüyor.
Yabancı alıcılar için en kritik tavsiyesi ise net: Emlak avukatı, muhasebeci ve “geometra”
olarak bilinen mimar/ölçüm uzmanıyla çalışmak. Çünkü ABD’deki sözleşmelerde görülen bazı “vazgeçme” maddelerinin İtalya’da yaygın olmadığını, anlaşma bozulursa alıcının kaporayı kaybedebileceğini söylüyor. Bu kaporanın da çoğu zaman satış bedelinin yüzde 10-30’u gibi yüksek oranlara çıkabildiğini belirtiyor.“PİANO PİANO” RİTMİ
Aile şu anda yaklaşık 375 metrekarelik ana binada yaşıyor. Mülkte ayrıca üç ayrı dış yapı bulunuyor: Loft yatak odalı küçük bir kulübe, 2 yatak odalı yenilenmiş bir eski domuz ahırı ve havuz evine bitişik, spor salonuna dönüştürülen bir garaj bölümü.
Ana çiftlik evinde büyük ahşap kirişler, Toskana çatı formu, dev bir şömine ve geleneksel taş tonları öne çıkıyor. Enerji maliyetlerini azaltmak için güneş panellerinden oluşan büyük bir fotovoltaik sistem de eklenmiş.
Toskana’daki sıkı koruma kuralları nedeniyle, tarihi binaların dış görünümünü değiştirecek yapısal müdahaleler için belediye onayı gerektiği belirtiliyor. Bu yüzden ana yapıda “yapısal değişiklik” planlanmıyor; güneş paneli ve tesisat işleri için ise ön onay alınmış.
Yenileme sürecinin, satın alma kadar zorlu olabildiğini de saklamıyor: Dil bariyeri, bölgede müteahhit bulmanın zorlaşması ve İtalya’nın “piano piano” (yavaş yavaş)
yaklaşımı işleri uzatabiliyor. Racanelli, uzun öğle molaları, sık tatiller ve kısa çalışma günleri gibi kültürel farklara alışmak gerektiğini söylüyor: “Daha yavaş bir ritme hazır değilseniz, sürelerle ilgili beklentileriniz sizi sürekli hayal kırıklığına uğratabilir.”
Ailenin İtalyanca öğrenmeye devam ettiği, kırsal hayatın yanında şehir yaşamını da deneyimlemek için Siena’da ayrıca bir ev daha satın aldığı aktarılıyor. Racanelli’nin komşuları arasında henüz tanışmadıkları bir prensesin ve koyun-domuz yetiştiren bir çiftçinin olduğu da hikâyenin dikkat çeken ayrıntılarından.
Radicondoli’nin son yıllarda yeni sakin çekmek için boş evlerde yaşama şartıyla 20 bin euro'ya kadar destek verdiği, programın ilgi gördüğü ve kasabaya onlarca yeni kişi kazandırdığı da belirtiliyor.
Racanelli ise tüm zorluklara rağmen kararından memnun: Topluluk hissi, daha sakin yaşam, hava, mimari, tarih ve yemek
kültürünün aileye iyi geldiğini söylüyor. Boş zamanlarında yakın kasabaları gezdiğini, sokaklarda yürüdüğünü, kafe-restoran keşfine çıktığını ve sahile gidip taze deniz ürünlerinin tadını çıkardığını anlatıyor.Gelecek planları da var:
Bir gün Radicondoli’de tatil amaçlı kiralanacak bir yer işletmek ve kendi çalışmalarını sergileyeceği küçük bir sanat galerisi açmak istiyor. En sevdiği hobilerden biri ise batik boya. “Zaman geçtikçe Radicondoli’yi daha çok seviyorum” diyor ve ekliyor: “Şimdiye kadar yaşadığım en huzurlu ve en benzersiz yer.”CNN Travel'ın "This American man spent $1 million on a new home in Italy. Here’s what he got for his money" başlıklı haberinden derlenmiştir.
