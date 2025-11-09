150 yaşına kadar yaşamak mümkün mü? Putin ve Şi dile getirmişti: Bilim insanları kolları sıvadı...

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tiananmen Meydanı’nda kırmızı halı üzerinde yan yana yürüdükleri sırada gençleşme terapileri ve 150 yıla uzanan bir yaşam ihtimali üzerine yaptıkları fikir alışverişi dünya basınında yankılanmıştı.

İki liderin tekrar tekrar organ nakliyle "insan ömrünü 150 yıla çıkarma" hatta "ölümsüzlüğe ulaşma" arzusu, bilimin mevcut kapasitesi itibarıyla yakın zamanda mümkün görünmüyordu.

Putin ve Şi'nin kameralara yansıyan sohbetinin ardından Çin'in güneyinde bulunan Şenzen kentindeki "Lonvi Biosciences" adlı bir "uzun ömür laboratuvarı" açıldı.

ABD'nin önde gelen gazetesi New York Times'ta yer alan haberde, Lonvi Biosciences laboratuvarındaki kimsenin "150 yıl yaşama" fikrini garip karşılamadığı belirtildi ve "Çin, yaşlanmaktan kaçmanın hayalini kuruyor" denildi.

Haberde, laboratuvara ilişkin "Biyoteknoloji, yapay zekâ (YZ) ve diğer ileri teknolojilerde Batı'yı yakalamak ve hatta mümkünse geçmek isteyen Çin, uzun ömür sektörünü ulusal bir öncelik haline getirmiş ve araştırmalara milyarlarca dolar yatırım yapmıştır" denildi.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE MÜMKÜN OLACAK"

Üzüm çekirdeği özünden üretilen yaşlanma karşıtı haplar geliştiren şirketin teknoloji direktörü Lyu Qinghua, “150 yaşına kadar yaşamak kesinlikle gerçekçi. Birkaç yıl içinde bu mümkün olacak” dedi.

Modern tıbbın ölümü tamamen yenebileceğine temkinli yaklaşan Lyu, ömür biliminin “imkânsız görüneni” mümkün kılacak kadar hızla ilerlediğini düşünüyor.

Lyu, “Beş ila on yıl içinde kimse kansere yakalanmayacak” ifadesini kullandı.

Şirketin CEO'su Yip Zico, üzüm çekirdeğinde bulunan procyanidin C1 (PCC1) bileşiğiyle yaşlı hücreleri öldürmeyi hedefleyen hap için “Bu sadece bir hap değil. Nihai hedef" değerlendirmesinde bulundu.

Yip, bu hapların sağlıklı yaşam tarzı ve tıbbi bakım ile birleştirildiğinde insanları 120 yaşına kadar yaşamasına katkı sağlayabileceğini öne sürdü.

Yip, sadece zengin insanlar için değil, evcil hayvanlar için de uzun ömür ürünleri geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

DEVLET DESTEKLİ UZUN ÖMÜR ENDÜSTRİSİ

Yaşamı uzatma arzusu Çin için yeni değil. Amerikalı teknoloji milyarderlerinin son yıllarda ilgi gösterdiği “yaşam iksiri” arayışı, Çin’de iki bin yıldır sürüyor.

Bu arayış, İlk Çin İmparatoru Kin Şi Huang’ın ölümsüzlük iksirleri bulma emriyle başladı. İmparatorun, “ölümsüzlük tedavisi” olarak aldığı cıva karışımının yol açtığı zehirlenmeden 49 yaşında öldüğü düşünülüyor.

Uzun ömür girişimleri başta şarlatanlıkla anılsa da, Çin hükümeti ve özel sektörün yatırımları bu alanı meşru bir tıp dalına dönüştürdü.

Çin, biyoteknoloji, yapay zekâ ve diğer ileri teknolojilerde Batı’yı yakalamayı hedefliyor.

Bu kapsamda uzun ömür araştırmalarına ve ticari uygulamalara milyarlarca dolar yatırım yapıldı.

People’s Daily gazetesine göre, Çin’de ortalama yaşam süresi küresel ortalamanın beş yıl üzerine çıkarak geçen yıl 79 yıla ulaştı.