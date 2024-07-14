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150 milyon dolara mâl oldu: Yılın düğünü sona erdi

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#Hindistan#Mukesh Ambani#Radhika Merchant
150 milyon dolara mâl oldu: Yılın düğünü sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

Dünyanın en zengin 10’uncu kişisi Hindistanlı işinsanı Mukesh Ambani’nin oğlu Anant ile Radhika Merchant’ın mart ayında başlayan düğünü dün sona erdi. 4 ay süren kutlamalar 150 milyon dolara mâl oldu.

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Asya’nın en zengin işinsanı Hindistanlı Mukesh Ambani’nin en küçük oğlu 29 yaşındaki Anant Ambani, ilaç devi Encore’un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı 29 yaşındaki Radhika Merchant ile mart ayından bu yana devam eden kutlamalarının ardından dün Mumbai’de evlendi.

150 milyon dolara mâl oldu: Yılın düğünü sona erdi

Çift, Rihanna ve Justin Bieber’in de sahne aldığı kutlamaların ardından Jio adlı komplekste geleneksel Hindu töreniyle dünya evine girdi.

150 milyon dolara mâl oldu: Yılın düğünü sona erdi
FIFA Başkanı Giovanni Infantino ve eşi Leena Al Ashqar, geleneksel Hint kıyafetleriyle törene katıldı.

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Dünyanın en zengin kişilerinin yanı sıra düğüne magazin yıldızı Kim Kardashian, İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair ve FIFA Başkanı Giovanni Infantino gibi isimler de katıldı. Önceki kutlamalarda Mark Zuckerberg, David ve Victoria Beckham, Bill Gates ve Ivanka Trump’ın da bulunduğu birçok tanıdık sima yer almıştı.

150 milyon dolara mâl oldu: Yılın düğünü sona erdi

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eşi Cherie Blair de konuklar arasındaydı.

Aylardır süren kutlamaların ve dünkü düğün töreninin maliyetinin şimdiden yaklaşık 150 milyon dolara (5 milyar TL) mâl olduğu değerlendiriliyor. Rihanna’ya performansı için 7 milyon dolar, Justin Bieber’e ise 10 milyon dolar ödendiği iddia edilmişti.

150 milyon dolara mâl oldu: Yılın düğünü sona erdi

Hollywood aktörlerinden John Cena da törene davetliydi.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10. KİŞİSİ

Forbes’a göre 66 yaşındaki Mukesh Ambani 115 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 10’uncu insanı. Ambani Ailesi petrolden telekomünikasyona, teknolojiden ve modaya genişleyen iş kollarıyla Hindistan’ın her yerindeler. Mart ayında başlayan kutlamalar çerçevesinde Ambani Ailesi haziran ayında da geniş katılımlı bir parti düzenlemişti.

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150 milyon dolara mâl oldu: Yılın düğünü sona erdi
Bollywood yıldızı Priyanka Chopra düğüne ABD’li şarkıcı-oyuncu eşi Nick Jonas ile katıldı.

Backstreet Boys, Katy Perry ve Pitbull’un sahne aldığı kutlamalara 800 kişi katılmıştı.  Ambani, 2018’de kızı için Hindistan tarihinin en pahalı düğününü düzenledi. 100 milyon dolara mal olduğu iddia edilen bu düğünde Beyonce sahneye çıkmıştı.

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#Hindistan#Mukesh Ambani#Radhika Merchant

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