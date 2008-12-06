150 kişi birden böyle hasta oluyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Herkes bunu yapıyor. Ama bu biyolojik silah gibi... 150 kişiyi birden hasta edebiliyor.

İngiltere'de bin 300 çalışan arasında yapılan araştırmaya göre hapşırma ya da öksürme sırasında mendil kullanmak mikropların yayılmasını engellemiyor.



Özellikle de toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu saatlerde, bir tek hapşırık ya da öksürük en az 150 kişinin mikrop kapmasına neden oluyor.



Tek bir hapşırığın 10 bin damlacıktan oluştuğunu söyleyen doktor Roger Henderson, insanların bu damlacıklara toplu taşıma araçlarında bulunan oturma alanlarına, kol tutma yerlerine dokunarak mikrop kaptığını söyledi.



Araştırmaya göre her üç erkekten biri yanında mendil taşımazken, kadınların ise yüzde 81'i her zaman çantasında mendil taşıyor.