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15 yıllık cinayetin katili hologramla aranıyor... 30 bin Euro ödül konulan dava çözülebilecek mi?

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Cinayet#Katil
15 yıllık cinayetin katili hologramla aranıyor... 30 bin Euro ödül konulan dava çözülebilecek mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 14:00

Hollanda'nın Amsterdam' şehrinde, 2009 yılında yaşanan cinayetin katilini bulmak için hologram teknolojisi kullanılmaya başlandı. 19 yaşındaki seks işçisi Betty Szabo'nun katilini arayan polis, bilgi veren kişilere 30 bin Euro ödül vereceğini duyurdu.

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Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşayan seks işçisi Bernadett “Betty” Szabo, 2009 yılında defalarca kez bıçaklanarak öldürüldü. 19 yaşındaki Szabo'nun cesedi, kendi kanıyla dolu bir havuzda bulundu.

Yeni anne olduktan sonra 15 yıl önce cinayete kurban giden Szabo'nun katili bulunamadı. Cinayeti araştıran polis, kadının katilini yakalayabilmek amacıyla son teknolojiye başvurdu.

15 yıllık cinayetin katili hologramla aranıyor... 30 bin Euro ödül konulan dava çözülebilecek mi

Katili bulmak için verilen ipuçlarına 30 bin Euro'ya kadar ödül vereceğini duyuran polis, Szabo'nun gerçek boyutlu hologramını da sokaklarda kullanmaya başladı.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

Hologramda Szabo'nun, camın arkasından dışarı baktığı daha sonra cama üflediği ve buğulanan camda "yardım edin" yazdığı görüldü.

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15 yıllık cinayetin katili hologramla aranıyor... 30 bin Euro ödül konulan dava çözülebilecek mi

Amsterdam polisinin kayıp kişiler bürosu koordinatörü Benjamin van Gogh, hologramın türünün ilk örneği olduğunu ve 15 yıllık sessizlikten sonra yardım edebilmeleri konusunda bilgi sahibi kişileri cesaretlendirebileceğini umduğunu söyledi.

Van Gogh yaptığı açıklamada, "Szabo'nun hologramı, kendisiyle bağ oluşturabilir. Böylece bilgi sahibi kişileri bilgi vermeye ikna edebilir. Bu tür vakalarda, muhbirlerin kim için bilgi verdiklerini bilmeleri için kurbanın robot resmini koymaya çalışırız. Hologram, robot resmi bir adım daha ileri götürmenin yöntemi olacaktır" dedi.

Polisten yapılan açıklamada, "katilin ya da katillerin yakalanmasında ve adaletin sağlanmasında kararlı" oldukları ve hologramın Szabo'nun ailesinin rızasıyla yapıldığı belirtildi.

DOĞUMDAN 3 AY SONRA KAYBOLDU

Szabo hakkında bilgi veren polis, Szabo'nun 18 yaşındayken Macaristan'dan Amsterdam'a geldiğini ve seks işçisi olarak çalıştığı sırada hamile kaldığını söyledi. Polis, erkek çocuk annesi olan Szabo'nun, doğumdan 3 ay sonra kaybolduğunu öğrendiklerini ifade etti.

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15 yıllık cinayetin katili hologramla aranıyor... 30 bin Euro ödül konulan dava çözülebilecek mi

İlk olarak iki iş arkadaşı ile görüşen polis, "kötü bir gün geçirmiş olabileceğinden ya da eve erken gitmiş olabileceğinden" şüphelendiklerini söylediklerini aktardı.

Polis, arama sırasında Szabo'nun çalışma odasını, tüyler ürpertici bir suç mahalline dönüşmüş halde bulduklarını vurguladı.

Polis, hologramın yanı sıra sokaklardaki duvarlara dava hakkında bilgi veren büyük fotoğraflar, posterler yerleştirdiklerini belirtti.

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#Hollanda#Cinayet#Katil

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