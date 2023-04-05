15 yıldır aranıyordu... Dünyanın konuştuğu Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme! DNA sonuçları belli oldu

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Portekiz'de 2007 yılında kaybolan üç yaşındaki İngiliz Madeleine McCann soruşturması yeni bir gelişmeye sahne oldu.

15 yıldır pek çok gizem barındıran olayı soruşturan ekip kayıp kızın izine hala rastlayabilmiş değil.

Ancak Polonya'dan gelen bir Haber kısa sürede İngiltere'nin gündemine adeta bomba gibi düştü.

21 yaşındaki Julia Wandelt adlı genç kadının, yıllar önce kaybolan Madeleine olduğunu iddia etmesi sonrası DNA testi yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Alınan örnekleri inceleyen Dr. Fia Johansson sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Polonyalı kadının DNA sonuçları İngiliz aile ile eşleşmedi.

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Başka bir deyişle Wandelt'in iddiasının gerçeği yansıtmadığı kanıtlanmış oldu.

Polonyalı kadının ailesi de yaptığı açıklama ile Wandelt'in iddiasını yalanlamıştı.

'Aile olarak bizim için Julia'nın kızımız, torunumuz, kız kardeşimiz, yeğenimiz, kuzenimiz' denilen yazıda şu ifadelere yer verilmişti;

'Anılarımız var, fotoğraflarımız var. Julia'da da bu fotoğraflar var. Bunlar Julia'da da mevcut çünkü evden ayrılırken onları yanında götürmüştü.'

Kızlarının yaptıklarına anlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten aile genç yayınladıkları mesajda Julia'nın psikolojik tedavi gördüğü bilgisine de yer vermişti.

Üç yaşındaki İngiliz çocuk, 3 Mayıs 2007'de Portekiz'in Praia da Luz beldesinde kayboldu ve o zamandan beri izine rastlanamadı.

Kısa sürede dünyanın gündemine oturan ve uzun süre de düşmeyen İngiliz çocuğun hikayesi sayısız kitap ve belgesele konu oldu.