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15 yıl sonra ilk ziyaret: Önce Filistin sonra İsrail

#Filistin#İsrail#Mevlüt Çavuşoğlu
15 yıl sonra ilk ziyaret: Önce Filistin sonra İsrail

İsrail ile ilişkileri normalleştirme çerçevesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Filistin ve İsrail’i kapsayan bir geziye çıkıyor. Çavuşoğlu, 15 yıl aradan sonra İsrail’i resmen ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olacak.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Filistin ve İsrail’i kapsayan önemli bir ziyarete çıkacak. Çavuşoğlu’nu taşıyan uçak bugün önce Tel Aviv’e iniş yapsa da Çavuşoğlu ilk resmi ziyaretini karayoluyla Batı Şeria’da Ramallah’a geçerek Filistin’e yapacak. Çavuşoğlu, Filistin’de Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile görüşüp, Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu Filistin’den yine karayoluyla Tel Aviv’e geçerek, yarın 15 yıl aradan sonra İsrail’i resmen ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olacak.

DÖNMEZ GİTMİYOR

Mart ayında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye yaptığı ziyarette iki ülke ilişkilerini normalleştirme ile ABD’nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne (EastMed) desteğini çekmesi sonrası İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması konusunu ayrıntılı şekilde konuşmak için Çavuşoğlu ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in İsrail’e gitmeleri kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşmesini değerlendirirken, Çavuşoğlu ile birikte Dönmez’i İsrail’e gönderebileceğini söylemiş, Çavuşoğlu da 21 Nisan’da CNN Türk’e yaptığı açıklamada, Dönmez ile birlikte İsrail ve Filistin’e gideceğini belirtmişti. Ancak edinilen bilgiye göre Dönmez, Çavuşoğlu’nun bu kritik ziyaretine katılmıyor. Dönmez’in, Çavuşoğlu’nun ziyaretinden sonra İsrail’i ziyaret edebileceği belirtildi.

AKSA ZİYARETİ

Çavuşoğlu’nun İsrail ziyareti sırasında Doğu Kudüs’e geçerek, geçen Ramazan ayında İsrail polisinin birçok kez baskınına uğrayan Mescid-i Aksa’yı da ziyaret etmesi bekleniyor. Kulislerde Çavuşoğlu’nun Mescid-i Aksa’yı ziyaret talebinden dolayı İsrail tarafının rahatsızlık duyduğu iddia ediliyor.

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KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATANACAK MI

İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile buluşacak olan Çavuşoğlu’nun ziyaretinde önemli konulardan birisi iki ülke diplomatik ilişkilerini yeniden büyükelçi seviyesine çıkarmak olacak. Dönemin ABD Başkanı Trump’ın Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması sonrası çıkan olaylarda çok sayıda Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisi’ni geri çağırmış, İsrail de Büyükelçisi’nden ülkesine dönmesini istemişti.

 

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#Filistin#İsrail#Mevlüt Çavuşoğlu

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