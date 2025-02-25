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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ilk 10'da

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#İstanbul#Daily Mail
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ilk 10da
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 10:05

İngiliz Daily Mail gazetesi, seyahat uzmanlarının tavsiyesi ile dünyanın en iyi 10 köprüsü sıraladı. İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, listede yer aldı.

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İngiliz gazetesi Daily Mail, hayatınız boyunca geçmeniz gereken dünyanın en iyi 10 köprüsünü sıraladı.

Daily Mail, seyahat uzmanlarının değerlendirmelerine göre sıraladığı liste için "muhteşem manzalar, kalp atışınızı hızlandıracak" ifadesini kullandı.

Gazetenin en iyi köprü listesindesinde Prag’daki Charles Köprüsü, New York’taki Brooklyn Köprüsü, Budapeşte’deki Szechenyi Zincirli Köprü, İsviçre’deki Kapell Köprüsü, Berlin’deki Oberbaum Köprüsü, Sidney Limanı Köprüsü, San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü, İsveç’teki Öresund Köprüsü, Vietnam’daki Altın Köprü yer aldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DE LİSTEDE

Listede, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de yer aldı.

Gazete, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için "Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki geçişi zahmetsizce yapabilirsiniz" ifadesinde bulundu.

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Gazete ayrıca, İstanbul Boğazı'nı geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tercih edilmese de köprünün İstanbul'a kıyı şeridindeki Ortaköy Camii ve Dolmabahçe Sarayı ile eşsiz bir manzara kattığını belirtti.

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#İstanbul#Daily Mail

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