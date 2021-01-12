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Dünya
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

15 bin ‘muhafız’ koruyacak

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15 bin ‘muhafız’ koruyacak
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ABD’nin başkenti Washington DC’de, Joe Biden için 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninin güvenliğini sağlamak üzere 15 bin Ulusal Muhafız’ın görevlendirildiği açıklandı.

Bu arada 78 yaşındaki Biden, dün Delaware’deki bir hastanede koronavirüs aşısının ikinci dozunu aldı. Pfizer aşısını olan Biden, önceliğinin salgınla mücadele olacağını yineledi. Aşı olduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, açık alanda yemin etmekten endişelenmediğini söyledi.

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