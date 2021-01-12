15 bin ‘muhafız’ koruyacak

Bu arada 78 yaşındaki Biden, dün Delaware’deki bir hastanede koronavirüs aşısının ikinci dozunu aldı. Pfizer aşısını olan Biden, önceliğinin salgınla mücadele olacağını yineledi. Aşı olduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, açık alanda yemin etmekten endişelenmediğini söyledi.