15 ay sonra Gazze’de bombasız ilk gece

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SALDIRILAR ve bombardıman sesleri altında 471 gündür hayatta kalma mücadelesi veren Gazze’deki Filistinliler, dün sabah patlama sesi duymadan uyandı. Gazze’de yaşayan Filistinliler, İsrail saldırısı olmadan geçirdikleri ilk geceye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yusuf Hamada isimli Gazzeli, “Gazzeli çocukların korku veya bombardıman olmadan uyuduğu ilk gece. Allah’a şükürler olsun” sözlerini paylaştı.

ACI BEKLEYİŞ BİTTİ

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de çoğu kadın ve çocuk on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılarda ölen Filistinliler, hem kayıt altına alınabilmek hem defnedilmek için yakınları veya sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere getiriliyordu. Hayatını kaybeden Filistinliler, defin öncesi hastanelerin morglarına tutuluyordu. İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’de binlerce kişi bu morglar önünde yakınlarının yasını tutmuştu. Filistinliler, İsrail saldırılarının durmasıyla 7 Ekim’den bu yana ilk kez yakınlarını kaybetmedi ve hastanelerin morgları önünde beklemek zorunda kalmadı.

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MORG İLK KEZ KİLİTLİ

Gazeteci Ebubekir Abid, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Aksa Hastanesi’ne ait morg önünde kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Abid, Aksa Hastanesi morgunun kilitli olduğunu dile getirerek, “7 Ekim’den bu yana bu hastanenin morgu ilk kez kilitli. Gözyaşları içindeyim. Artık can kaybı yok, sefalet yok, ceset yok ve yere sıçrayan kan yok. Bu korkunç sahneler artık yok” ifadelerini kullandı.

46 BİN FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

- İsrail, 7 Ekim’den önceki güne kadar devam ettirdiği saldırılarda Gazze Şeridi’nde yaklaşık 17 bin 841’i çocuk, 12 bin 298’i kadın olmak üzere 46 bini aşkın Filistinliyi öldürdü. Enkaz altında halen binlerce ceset olduğu değerlendirilirken ölü sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DÖNENLER ENKAZ BULUYOR

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- Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin uygulanmaya başlamasının ardından evlerine dönenler büyük bir yıkımla karşılaşıyor.

SİLAH DEĞİL ÇOCUK SESLERİ

- BM Filistinli Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkanı Philippe Lazzarini, Gazze halkının artık bomba ve silah sesleri yerine oyun oynayan çocukların seslerini duyduğunu söyledi.