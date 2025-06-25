145 kadına şırıngalı saldırı

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Fransa genelinde hafta sonu düzenlenen Müzik Festivali’nde (La Fête de la Musique) 145 kadına şırıngayla yabancı bir maddenin enjekte edildiği bildirildi. İçişleri bakanlığı sözcüsü konunun ‘derinlemesine incelediğini’ söyledi. Bakanlığa göre 145 kadın karakollara giderek kendilerine festivalde şırıngayla yabancı bir maddenin enjekte edildiği şikâyetinde bulundu. Koluna, bacağına veya boyun bölgesine yabancı madde enjekte edildiğini söyleyen ve baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikâyetleri olan mağdurların bir kısmı, toksikoloji analizleri yaptırmak için hastaneye gitti. Konuyla ilgili başkent Paris’te üç ayrı soruşturma başlatıldı, 19 ila 44 yaşlarındaki 14 kişi gözaltına alındı.

AĞIR YARALILAR VAR

Fransa genelinde cumartesi boyunca süren festival özellikle başkent Paris’te ‘görülmemiş bir kalabalığa’ neden oldu. Başkentte 13 benzer vaka bildirildi. Metz kentinin valisi François Grosdidier, sosyal medya hesabında, “Büyük şehirlerdeki Müzik Festivali sırasında şırınga saldırısı yapılması için internetten çağrı yapıldı. Fransa’nın her yerinde vaka bildirildi. Metz’de 14-20 yaşlarındaki 17 kız mağdur” paylaşımında bulundu. Öte yandan ülke genelinde farklı gerekçelerle toplam 370 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Şenliklere katılan 14 kişinin ciddi şekilde yaralandığı bildirilirken, bunların arasında karnının alt kısmında bıçak yaraları ile sokakta otururken bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

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HÜKÜMET UYARMIŞTI

2022 yılında gece kulüplerinde, barlarda, konserlerde ve hatta tiyatrolarda kadınlara ve erkeklere yönelik şırınga saldırısı iddialarında artış olmuştu. Fransız hükümeti o dönemde, gece dışarı çıkanlara dikkatli olmalarını ve şırıngayla uyuşturulduklarını düşünüyorlarsa hemen polise başvurmalarını ve toksikoloji testi yaptırmalarını tavsiye eden uyarılar yayınlamıştı. 2022 Müzik Festivali sırasında da bazı kadınlar bu tür şikâyetlerde bulunmuştu.