14 yıllık mücadelenin ardından şok gelişme: Kendileri bile inanamadılar! Ellen'a ne oldu? Gizem nihayet aydınlanacak mı?

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Bundan 14 yıl önce ABD'nin Philadelphia eyaletinde karlı bir kış akşamında Ellen Greenberg, yaşadığı apartman dairesinin mutfağında ölü bulundu.

Yapılan otopside Ellen'ın vücudunda 20 bıçak yarası ve sayısız morluk bulundu. Yetkililer Ellen'ın ölüm sebebinin intihar olduğuna karar verdi.

Bir okulda öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Ellen'ın ailesi kızlarının intihar ettiğine kesinlikle inanmıyor, bir cinayete kurban gittiğini söylüyordu. Peki gerçekte ne olmuştu?

"BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ"

Her şey 26 Ocak 2011 günü başladı. Saatler 18.30'u gösterirken Ellen'ın nişanlısı Sam Goldberg 911'i aradı ve "Kapıdan içeri girdiğimde nişanlımı yerde buldum. Her yer kan içinde" dedi.

Sam'in şoke edici detayı açıklaması ise 2 dakikadan fazla zaman aldı. Dediğine göre, Ellen'ın göğsüne bir bıçak saplanmıştı.

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"Kendini bıçaklamış" demişti Sam ve 911 operatörünün "Nereden?" sorusuna, "Bıçağın üzerine düşmüş" diye yanıt vermişti.

Bu konuşmanın ertesi günü, patoloji uzmanı Dr. Marlon Osbourne, Ellen'ın otopsisini gerçekleştirdi. Genç kadının vücudundaki bıçak yaralarının ve morlukların birçoğunun iyileşme aşamasında olduğunu raporda belirten Osbourne, Ellen'ın başka biri tarafından bıçaklandığı ve ölümünün bir cinayet olduğu sonucuna vardı.

Ancak Philadelphia polisi olaya hep bir intihar vakası gözüyle baktı. Dedektifler Ellen'ın kendini öldürdüğünden o kadar emindi ki apartman dairesine Olay Yeri İnceleme ekibini göndermeye bile gerek görmemişti.

Greenberg ailesinin itirazları sonucu açılan soruşturma kapsamında polisler apartman dairesini tekrar incelemek için gittiklerinde her şey için çok geçti. Daire profesyonel bir temizlik şirketi tarafından temizlenmiş ve olası cinayet delilleri ortadan kalkmıştı.

KAPININ SÜRGÜSÜ DE DELİL KABUL EDİLDİ

Polis, intihar sonucuna varıp dosyayı kapatmakta kararlıydı. Zira Ellen öldüğü sırada tek başına gibi görünüyordu. Kapı sürgülenmişti ve ilk raporlarda Sam'e kapıyı zorlayıp içeri girerken bir güvenlik görevlisinin eşlik ettiği belirtiliyordu.

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Osbourne daha sonra verdiği yeminli ifadede, "Dairedeki tek kişi oydu, eşyalar yerli yerindeydi, içeri girmenin başka yolu yoktu. Bütün bunlar orada başka biri olmadığına işaret ediyor. Bu nedenle bu ihtimal gözden düştü" dedi.

Osbourne polislerle görüştükten sonra ölüm belgesini de değiştirdi ve ölüm sebebini "intihar" olarak güncelledi. Böylece Ellen Greenberg resmen intihar etmiş oldu.

Ancak Ellen'ın anne ve babası kızlarının böyle bir şey yapmayacağından emindi. Daha sonra yaptıkları açıklamalarda kızlarını temize çıkarmak istediklerini söyleyen Greenberg çifti, 14 yıl boyunca bunun için savaştı. Bu süreçte birçok uzman da Greenberg'lere destek oldu.

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Örneğin, tanınmış patoloji uzmanı Cyril Wecht'in vakada "cinayet şüphesinin çok güçlü olduğunu" bildirdi. Bir suç mahali yapılandırma uzmanı, Ellen'ın cansız bedeninin ölümden sonra taşındığı sonucuna vardı. Bir başka patoloji uzmanı Wayne Ross ise genç kadının boyun kaslarındaki iç kanama izlerine dikkat çekerek bunun boğulma belirtisi olabileceğini söyledi. Ross, Ellen'ın vücudundaki morlukların birçoğunun da sürekli dövülen kişilerin vücutlarındaki izlerle tutarlı olduğunu söyledi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ELLEN'IN NİŞANLISININ YANINDA DEĞİLMİŞ

Dairenin kapısıyla ilgili iddiaların da ilk başta görünen kadar kesin olmadığı anlaşıldı.

Ellen'ın apartmanının yöneticisi Melissa Ware, CNN'e yaptığı açıklamada, kapının sürgülenmiş olmasının içeriden kapatıldığı anlamına gelmediğini, kapı hızlı kapandığında sürgünün kendiliğinden takılabildiğini belirterek, "Benim de başıma gelmişti" ifadelerini kullandı.

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Dahası Sam'in yanında olduğu iddia edilen güvenlik görevlisi, kapı açıldığı sırada orada olmadığını söyledi. Öte yandan iki akrabası kapıyı açtığı sırada Sam'le telefonda konuşmakta oldukları yönünde ifade vermişti. Ne var ki CNN'in gerçekleştirdiği telefon kaydı analizleri ve diğer kanıtlar, bu iddianın da doğru olmadığını kanıtladı.

Geçtiğimiz kasım ayında CNN'e konuşan Sam Goldberg, Greenberg ailesinin girişimlerini "itibarını karalamaya yönelik acınası ve iğrenç çabalar" olarak nitelendirmiş ve "Akıl hastalıkları gerçek bir sorundur ve birçok kurbanı bulunur" ifadelerini kullanmıştı.

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BU GELİŞMEYİ GREENBERG'LER BİLE BEKLEMİYORDU

Ancak geçtiğimiz cuma günü, Greenberg ailesinin bile inanmakta güçlük çektiği bir gelişme yaşandı. Mahkemeden Greenberg'lerin açtığı davalardan ikincisinin jüri önünde görülmesi kararı çıktı. Ardından gelen bir dizi hukuki hamlenin ardından şimdilerde Florida'nın Pompano Beach kentinde görev yapmakta olan Dr. Osbourne, Ellen Greenberg'in ölüm raporu konusunda bir kez daha geri adım attı. Osbourne, yeni bilgiler ışığında Ellen'ın kendini öldürdüğüne artık inanmadığını belirten bir belgeye imza koydu.

Bu gelişmenin ardından, Greenberg ailesinin avukatları tarafından yapılan açıklamada, çiftin Dr. Osbourne'a karşı açtığı davada anlaşma sağlandığı belirtildi. Greenberg'lerin çeşitli yetkililer hakkında açtığı ve jüri önünde görülecek ikinci davada da anlaşmaya varıldı. Greenberg'ler "Ellen'ın cinayetini örtbas etmek için komplo kurdukları" iddiasıyla dönemin Philadelphia yetkililerinden tazminat talep ediyordu.

Philadelphia yerel yönetiminin sözcüsü Ava Schwemler, yetkililerin sorumluluğu kabul etmediğini ancak Greenberg'lere gelecekte açıklanacak bir miktar tazminat ödemesi yapılacağını söyledi. Schwemler, Philadelphia Adli Tıp Bürosu'nun Greenberg vakasını yeniden değerlendireceğini de belirtti.

Ellen'ın annesi Sandee Greenberg, Osbourne'un kararının ardından CNN'e yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyız. Böyle bir şeyin olacağını en çılgın rüyalarımda bile asla göremezdim" ifadelerini kullandı.

Çiftin avukatı Will Trask ise bu sayede Ellen'ın ölümüne ilişkin yeni bir ceza soruşturmasının yolunun açılabileceğini söyledi.

OSBOURNE ÖLÜM BELGESİNİ DEĞİŞTİRME YETKİSİNE SAHİP DEĞİL

Osbourne'un avukatı açıklama yapmadı ancak müvekkiline atfedilen ifadenin doğruluğunu teyit etti. Osbourne imzaladığı belgede, "Profesyonel görüşüme göre, Ellen'ın ölüm şekli cinayetten başka bir şey olarak kategorize edilmeli" ifadelerini kullanıyordu.

Osbourne ayrıca ölüm belgesini değiştirdiği zamandan bu yana yeni bilgiler ortaya çıktığını da vurguladı.

Bununla birlikte Osbourne artık Philadelphia Adli Tıp Kurumu'nda çalışmadığından ve Pennsylvania eyaletinde doktorluk yapma lisansı bulunmadığından, Ellen'ın ölüm belgesini değiştirme yetkisine sahip değil.

Trask, "Greenberg'ler 14 yıldır savaşıyor. Çok yorgunlar. Bütün birikimlerini bu işe harcadılar. Sayfayı kapatmaya hazırlar. Tek istedikleri Dr. Osbourne'un yanıldığını ve kızlarının kendisini öldürmediğini kabul etmesiydi. Geri kalanı pastanın üzerindeki krema oldu" dedi.

Ellen'ın babası Josh Greenberg ise çok zorlu bir sınavdan geçmiş gibi hissettiğini belirterek, "Bunu elde edebilmek için, kızımızı adalete kavuşturabilmek için çok uzun süre savaştık ve sonunda başardık" ifadelerini kullandı.