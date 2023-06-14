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14 yaşında üniversiteden mezun oldu: SpaceX’in en genç çalışanı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Santa Clara Üniversitesi#Spacex
14 yaşında üniversiteden mezun oldu: SpaceX’in en genç çalışanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

ABD’nin Santa Clara Üniversitesi’nden 14 yaşında mezun olan Kairan Quazi, uzay şirketi SpaceX’in en genç çalışanı oldu.

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Bagladeş asıllı Kairan Quazi, üniversite eğitimini 14 yaşında tamamlayarak okul tarihindeki en genç mezun oldu. Genç dahi, SpaceX’in uydu internet bölümü olan Starlink’te temmuz ayında işbaşı yapacak. Santa Clara Üniversitesi’nin 172 yıllık tarihindeki en genç mezunu olan Quazi’nin ailesi, o daha 2 yaşındayken tam cümleler kurarak konuşmaya başladığını görmüş ve üstün zekâsı böyle fark edilmiş. Quazi’nin üçüncü sınıfta yapılan testlerde zekâsı genel nüfusun yüzde 99.9’undan daha yüksekti.

INTEL’DE STAJ YAPTI

Kairan Quazi, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle Las Positas devlet kolejine kaydoldu. İki yıl sonra 11 yaşındayken bilgisayar bilimi ve mühendisliği okumak için Santa Clara’ya geçiş yaptı. Bunun üzerine teknoloji şirketi Intel’in araştırma laboratuvarında üretken yapay zekâ çalışmalarını içeren bir lisans stajı kazandı. Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in uydu internet bölümü olan Starlink ile iş görüşmesi yapan Quazi, büyük bir şeyin parçası olmasına imkân vereceği için bu pozisyonu istediğini söyledi. SpaceX’in en genç çalışanı “çocukluğunu yaşayamadığı” eleştirilerine katılmadığını, böyle düşünenlere kalsa daha ilkokulda olması gerektiğini söylüyor. Maaşı ve çalışma saatlerinin ne olacağı, yaşına özel ne gibi düzenlemeler yapılacağı henüz belirsiz.

 

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#ABD#Santa Clara Üniversitesi#Spacex

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