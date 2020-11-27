MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri14 yaşında üniversite mezunu oldu!
GeriDünya 14 yaşında üniversite mezunu oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 21:45 | Son Güncelleme:

14 yaşında üniversite mezunu oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
14 yaşında üniversite mezunu oldu!
Abone Olgoogle-news

Hindistan'da yaşayan Agastya Jaiswal, 14 yaşında olmasına rağmen Osmania Üniversitesinden mezun oldu.

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yaşayan 14 yaşındaki Agastya Jaiswal, Osmania Üniversitesinden mezun oldu. Jaiswalın Gazetecilik ve Kitle İletişim bölümünden mezun olduğu ifade edildi. Jaiswalın Hindistanda 14 yaşında bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olan ilk kişi olduğu bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle