14 yaşında üniversite mezunu oldu!

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yaşayan 14 yaşındaki Agastya Jaiswal, Osmania Üniversitesinden mezun oldu. Jaiswalın Gazetecilik ve Kitle İletişim bölümünden mezun olduğu ifade edildi. Jaiswalın Hindistanda 14 yaşında bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olan ilk kişi olduğu bildirildi.