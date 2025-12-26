14 ülkeden İsrail’e kınama... "Batı Şeria’da yeni yerleşim istemiyoruz"

Haberin Devamı

Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, İzlanda, İrlanda, Japonya, Malta, Hollanda, Norveç, İspanya ve İngiltere tarafından imzalanan bildiride, ‘bu tür tek taraflı adımların yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmadığı, aynı zamanda bölgesel istikrarsızlığı da körükleme riski taşıdığı’ vurgulandı. Ortak açıklamada, yerleşim politikalarındaki bu genişlemenin, Gazze Barış Planı’nın uygulanmasını baltaladığı ve ‘plana ilişkin ikinci aşamaya geçiş çabalarını sekteye uğratma riski taşıdığı’ ifade edildi.

İSRAİL’DEN TEPKİ

Öte yandan İsrail, kınama açıklamasını ‘Yahudilere karşı ayrımcılık’ olarak nitelendirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Batı Şeria’dan ‘İsrail toprağı olarak bahsederek,“Yabancı hükümetler Yahudilerin ‘İsrail topraklarında’ yaşama hakkını kısıtlayamaz ve böyle bir çağrı ahlâken yanlıştır ve Yahudilere karşı ayrımcılıktır” savunmasını yaptı. İsrail Güvenlik Kabinesi, pazar günü Batı Şeria’da 19 yeni yerleşim biriminin kurulmasını onayladı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu adımın ‘Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi’ amaçladığını söyledi. Bu karar ile son üç yıl içinde onaylanan yerleşim birimi sayısı 69’a yükselmiş oldu.

Gözden Kaçmasın İsrail'den İranlı komutana suikast Haberi görüntüle





