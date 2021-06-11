14 ülke üçüncü dalganın eşiğinde... Afrika halen aşı bekliyor

Şimdiye kadar 55 milyon doz aşının geldiği kıtada uygulanan doz miktarı toplam 40 milyona ulaştı, henüz 3 ülkede ise toplu aşılama hiç başlamadı.

ABD, İsrail, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin nüfuslarının yaklaşık yüzde 50'si en az bir doz aşı olurken, salgında üçüncü dalganın beklendiği Afrika genelinde en az bir doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 2,1'de kaldı.

Sahra Altı Afrika'da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı ise sadece 6 oldu. Şimdiye kadar Nijerya'da 2,2 milyon, Etiyopya'da 1,8 milyon, Güney Afrika'da 1,3 milyon, Angola'da 1,2 milyon, Zimbabve'de 1 milyon ve Kenya'da 1 milyon doz aşı yapıldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, şu anda 14 ülkenin salgında hızla 3. dalgaya doğru ilerlediğini ve kıtada Hindistan mutasyonunun yayılmaya başladığını aktardı.

Daha önce G7 ülkelerine, aşıların tedarikindeki eşitsizliğin önüne geçilmesi çağrısı yapan Nkengasong, "Hindistan varyantının kıtada hakim olmaya başladığını açıkça görebilirsiniz. Üçüncü dalga ile yeni varyantlar arasında bir ilişki bulunuyor." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de artan nüfus hareketi ve kıtanın güneyinde kış mevsiminin başlamasının birçok ülkede Kovid-19 riskini artırdığına dikkati çekerek, bu artışa rağmen aşı sevkiyatlarının durma noktasına geldiğini açıkladı.

Yeterli aşı olmaması nedeniyle Afrika ülkelerinin yüzde 90'ının eylüle kadar olan aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı yapan DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti dün yaptığı basın toplantısında, kıtanın yüzde 10'unun eylüle kadar aşılanabilmesi için ek olarak 225 milyon doz aşı gerektiğini kaydetti.

Moeti, birçok ülke riskli grupların yanı sıra çocukları dahi aşılarken Afrika ülkelerinin ikinci doz aşıları bile temin edemediğini ifade ederek, "Aşıların, vakaları ve ölümleri önlediği kanıtlandı, bu nedenle yapabilen ülkeler acilen aşılarını paylaşmalıdır." diye konuştu.

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