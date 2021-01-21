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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

14 Şubat’a kadar kapalı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
14 Şubat’a kadar kapalı
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Almanya artan vaka sayıları ve ölümlerin önüne geçemeyince tedbirleri arttırarak, karantina süresini 14 Şubat tarihine kadar uzattı.

Almanya, İngiltere ve Güney Afrika’da görülen ve mutasyona uğrayarak çok daha bulaşıcı halen gelen koronavirüs türünün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçti. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, 31 Ocak tarihine kadar geçerli olan tam karantina önlemlerini 14 Şubat tarihine kadar uzatma kararı aldı. Buna göre süpermarketler, eczane, banka, postane, tamirhaneler dışında perakende satış yapan işyerleri, kuaförler, kozmetik salonları, sinema ve tiyatrolar, restoran, kafe, bar ve kantinler kapalı kalmaya devam edecek. Kilise, cami ve sinagoglara tıbbi maskeyle girilecek ve 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulacak.

14 Şubat’a kadar kapalı

FFP2 MASKE ZORUNLU OLDU

Salgınla mücadelede en etkili araç olan maske kullanımına yeni bir düzenleme getirildi. Artık dükkânlarda ve toplu taşıma araçlarında çok daha koruyucu olan tıbbi KN 95 veya FFP2 maskelerini takmak zorunlu hale getirildi. 

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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