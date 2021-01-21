14 Şubat’a kadar kapalı

Almanya, İngiltere ve Güney Afrika’da görülen ve mutasyona uğrayarak çok daha bulaşıcı halen gelen koronavirüs türünün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçti. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, 31 Ocak tarihine kadar geçerli olan tam karantina önlemlerini 14 Şubat tarihine kadar uzatma kararı aldı. Buna göre süpermarketler, eczane, banka, postane, tamirhaneler dışında perakende satış yapan işyerleri, kuaförler, kozmetik salonları, sinema ve tiyatrolar, restoran, kafe, bar ve kantinler kapalı kalmaya devam edecek. Kilise, cami ve sinagoglara tıbbi maskeyle girilecek ve 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulacak.

FFP2 MASKE ZORUNLU OLDU

Salgınla mücadelede en etkili araç olan maske kullanımına yeni bir düzenleme getirildi. Artık dükkânlarda ve toplu taşıma araçlarında çok daha koruyucu olan tıbbi KN 95 veya FFP2 maskelerini takmak zorunlu hale getirildi.